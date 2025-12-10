timelesz・原嘉孝、クリスマス雰囲気の新ショット 『Eye-Ai』＋表紙で公開
8人組グループ・timeleszの原嘉孝が、17日発売の英文情報雑誌『Eye-Ai』（あいあい）＋Vol.14（ザ・ショット）表紙に登場。「全方位、全力。」をテーマに、クリスマスの雰囲気たっぷりな新ショットを見せた。
【画像】キュートな表情でポーズを決めたtimelesz・原嘉孝
主演を務めている映画についてや芸能活動15年目である2025年を振り返り、来年へ向けたトークも掲載。笑顔全開で手を振ったり、キュートな表情でピースサインを決めたりと、多様なショットを披露し、全12P（内1Pは和訳ページ）のボリューム大な内容となっている。
また同号は、KAT-TUNのラストライブレポートも大特集。ひとりひとりにクローズアップした、会場も熱狂の公演を全9P（内1Pは和訳ページ）で振り返る。
