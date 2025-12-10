元テレビ朝日の玉川徹氏が１０日、テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」で、鈴木憲和農水大臣が、おこめ券発案は「事務方の皆さんと議論した結果」と述べ、自らの発案を否定していることに言及した。

鈴木大臣は９日の閣議後会見で、おこめ券は大臣独自の発案というのは事実か？と聞かれ「これはしっかりとみんなで議論した結果」と回答。最初は大臣の発案だったか？と更に聞かれるも「まさに事務方の皆さんと議論をしっかりした結果です」とし、自らの発案ではないとしている。

玉川氏は「鈴木大臣、自分の発案じゃないと徹底して認めないが、就任時の会見で、おこめ券というワード、出てましたし、就任１週間でスタジオに来て頂いたその時に、『前からおこめ券にこだわっているのは』とおっしゃっている」と鈴木大臣の過去の発言を指摘。

そして「前ってことはいつからですか？と。一週間以上前のことでしょ？と。そうするとやっぱり自分から出たワードなんじゃないかと思うんですけど」と、やはり鈴木大臣の発案ではないか？と推察した。

鈴木大臣は１０月の就任会見で「今の価格で買えない人に対応するには、おこめ券も含めておこめクーポンも含めて対応するのが今すぐできること」と述べており、１０月２７日の「モーニングショー」生出演時にも「私自身、なぜおこめ券にこだわっているかというと、いろんな取り組みがそれをやることによって、おこめを買えるようになるだけではなく、本当に困っている人にどのように手当ができるかということに、私は行き着くと思う」などと話していた。