愛犬とお散歩中、突然知らない強面の男性に声を掛けられたという飼い主さん。一体何事かと思ったら…予想もできなかったまさかの展開を捉えた光景は記事執筆時点で224万回を超えて表示されており、5.5万件のいいねが寄せられることとなりました。

犬と散歩中、突然強面の男性に話しかけられ…

Xアカウント『@Kaya_vlcak』に投稿されたのは、スイスで暮らす「カヤ」ちゃんのお姿。

この日も、飼い主さんと共に街に出かけてお散歩を楽しまれていたのだそう。

完全に予想外な『まさかの展開』が話題

すると、突然知らないカメラマンの方から『犬の写真を撮ってもいい？』と声を掛けられ、なんとファッションブランドの撮影に飛び入り参加することになったというのです。

とてもクールなモデルさんたちに囲まれながら、センターを陣取りキリッとした表情を浮かべていたというカヤちゃん。

予想もできなかった展開にも動じることなく、モデルさんたちの雰囲気に合わせてどこか少しアンニュイな表情をも浮かべていたそうです。その姿はプロモデルのようで、飛び入り参加とは思えないほど様になっていたのだとか。

経緯も、光景も何もかもがファッショナブルかつクールなこの投稿は、多くの人々を驚かせることとなったのでした。

この投稿には「めちゃくちゃ格好いい」「絶対素敵な写真になってる！」「なんて素敵な写真」「まるで最初から参加が決まってたかのようなキマり具合」「モデルデビューですね！」など多くの絶賛コメントが寄せられています。

スイスでの暮らしに絶賛の声

2022年12月4日生まれのカヤちゃんは、飼い主さんと共にスイス・ベルンで暮らす女の子。クールビューティーという表現がぴったりな美貌の持ち主でありながら、お家で過ごす時間はほとんど眠って過ごすというギャップがあまりにも魅力的なのだといいます。

飼い主さんとは相思相愛、これ以上ない程に溺愛されながら自然豊かな地でのびのびと幸せに暮らすカヤちゃんのお姿は、日々多くの人々に笑顔を届け続けています。

