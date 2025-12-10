ママに甘えるゴールデンレトリバー。微笑ましい光景ですが愛は重ためのようで…？自分のサイズ感を分かっていないわんこの姿に反響が集まっています。投稿には「ママさん大好き」「うちもです(笑)」「幸せの重み」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：ママに甘える大型犬→自分のサイズをわかってなくて…完全に『小型犬だと思い込んでいる光景』】

ママ大好き♡甘えるメルちゃん

TikTokアカウント「meru7037」の投稿主さんの愛犬は、ゴールデンレトリバーの女の子「メル」ちゃん。ちょっぴり愛が重ためのメルちゃん、ママのストーキングも日常茶飯事なんだとか。

この日もママの膝の上にどっしりと腰を下ろし、ご満悦なメルちゃん。撫でてくれないとお手手をチョイチョイするアピールも忘れなかったとか。

自分を小型犬だと勘違い…？

いよいよママの足がしびれてきました…。大型犬がずっと膝の上に載っているのですから無理もありません。我が物顔で撫でられるメルちゃん、自分のことを『小型犬』だと思っているとしか考えられません…！

「撫でられて当然！」と思っているようなドヤ顔は、むしろすがすがしいほど。実際、愛犬の『幸せの重み』を堪能している飼い主さんも多いのではないでしょうか。今日もママへの愛があふれているメルちゃんなのでした♡

この投稿には「サイズ感わかってないｗｗ」「それも可愛い」「ママさんが大好きなんよ」などのコメントのほか「うちも飛び乗ってきます」「わかる～！」といった共感の声も寄せられました。

ママをストーキング♡

メルちゃんのママ愛はとどまることを知りません。この日もママが動けばすかさず目の前に現れ、いつもの撫でられ待ち！その後もママが布団をとりに2階へ行くだけですが、もちろん後を追うメルちゃん。

わざわざ来てくれるのも…と思ったママが『おすわりね』と言うも、振り向けばすぐそばにメルちゃんが…！何度も繰り返される光景はまるで「だるまさんがころんだ」をしているかのよう。

ママもそんなメルちゃんを見て笑わずにはいられなかったとか。何気ない日常の一コマも愛犬と一緒なら愛おしい瞬間に変わるものですね。

メルちゃんのチャーミングな姿をもっと堪能したい方は、TikTokアカウント「meru7037」を覗いてみてくださいね！

写真・動画提供：TikTokアカウント「meru7037」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております