山形県は、12月10日、山形県職員に対する令和7年12月期の期末・勤勉手当（いわゆる冬のボーナス）の支給状況を発表しました。

管理職を除く一般行政職の1人あたりの平均支給額は、およそ77万円となり、昨年の同じ時期と比べて約3万7700円（5.15％）の増加となりました。

■ 支給総額は約138億7900万円

支給総額は138億7919万円で、昨年同期から5億7547万円（4.33％）増加しました。増加の主な要因は、令和6年人事委員会勧告に基づく給与改定により、支給月数が昨年より0.075月分増えたことによるものとなっています。

■ さらなる引き上げ条例も審議中

現在開会中の県議会では、期末・勤勉手当の支給月数をさらに0.05月分引き上げる条例が提案され、審議が行われています。きょうの支給日には現行の条例に基づいた額が支払われており、審議中の条例が可決された場合には、引き上げ分が改めて支給される予定となっているということです。

■ 一般職の平均支給状況

平均支給額 およそ77万円・・・昨年 およそ73万2300円

支給月数 2.3か月分・・・昨年 2.225か月分

平均年齢 40.0歳・・・昨年 40.6歳

支給総人数 1万6264人・・・昨年 1万6349人

■ 特別職の支給額（期末手当1.70月分）

知事：305万6600円

副知事：235万1610円

議長：222万8360円

県議会議員：191万7770円

吉村美栄子知事には、305万円のボーナスが支給されました。公務員も労働者であり納税者です。知事や副知事、県議会議員や議長もしかり。世界的な情勢に絡む物価高を受けて県民の暮らしが厳しさを増す中、今後の県政運営や、県民の暮らしをどうしていくのかに改めて注目したいと思います。