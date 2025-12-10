【オリコン】米津玄師「IRIS OUT」がV12 HUNTR/X「Golden」初TOP5、BE:FIRST「夢中」が再浮上【ストリーミング上位動向】
25/12/15付オリコン週間ストリーミングランキング（集計期間：2025年12月1日〜7日）では、米津玄師が劇場版『チェンソーマン レゼ篇』の主題歌／エンディング・テーマとして書き下ろした2曲が11週連続で1・2位を独占し、依然として圧倒的な強さを維持している。
【週間総再生数グラフ】ミセス独走 Number_iが急上昇
米津玄師「IRIS OUT」が週間再生数1349.8万回（前週比9.4％増）で12週連続1位を獲得した。累積再生数は2億5527.5万回に達し、男性ソロアーティスト初の12週連続で1位を獲得し、自身の持つ男性ソロアーティスト歴代1位の「連続1位獲得週数」記録を自ら塗り替えた。週間再生数は9/29付の初登場から12週連続で1000万回超えの超高水準をキープ。累積再生数を2億5527.5万回に伸ばした。2位は11週連続で米津玄師,宇多田ヒカル「JANE DOE」（週間再生数721.5万回／前週比11.3％増）。累積再生数は1億1153.0万回となった。
3位（前週4位）は、Mrs. GREEN APPLE「ライラック」（週間再生数669.7万回／前週比23.7％増）。驚異の粘りで3週ぶりにTOP3返り咲き。登場87週にして通算83週目のTOP5入りとなり、自己最多の累積再生数を8億2821.4万回に伸ばした。
HANAは前週から1曲増の3曲同時TOP10入りを果たした。4位（前週7位）の「Blue Jeans」（週間再生数646.3万回／前週比35.7％増）は3週ぶりにTOP5返り咲き。累積再生数は1億8698.6万回となった。8位（前週10位）のデビュー曲「ROSE」（週間再生数545.1万回／前週比29.3％増）は、登場36週目で通算33週目のTOP10入り。累積再生数を2億4664.0万に伸ばした。
そして、初登場最上位の9位は、HANAの新曲「NON STOP」（12月5日配信開始／週間再生数543.0万回）。4月2日のメジャーデビュー以降、ハイペースで楽曲をリリースし、ストリーミングランキングの上位を席巻してきたHANAの2025年を締めくくる今作は、止まることなく走り続けた1年の歩みと、「私たちの夢はどんなものより大きい──だから歌い続ける」というリアルなメッセージがアグレッシブなサウンドに落とし込まれている。
5位（前週12位）のHUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI, KPop Demon Hunters Cast「Golden」は週間再生数603.6万回（前週比47.1％増）の大幅増で3週ぶりにTOP10に返り咲いた。世界中で人気のアニメ映画『KPOPガールズ！ デーモン・ハンターズ』の劇中に登場するガールズグループ・HUNTR/X（ハントリックス）を演じたイジェ（ルミ役）、オードリー・ヌナ（ミラ役）、レイ・アミ（ゾーイ役）が歌った同曲は、『第68回グラミー賞』では主要部門「年間最優秀楽曲」を含む3部門にノミネート。海外より遅れて日本でも浸透し始め、ついに初のTOP5入り。累積再生数を7829.4万回に伸ばした。
6位（前週3位）のM!LK「好きすぎて滅！」（週間再生数588.3万回／前週比0.4％減）は登場6週目で通算5週目のTOP10をキープ。累積再生数は3626.9万回となった。
7位（前週17位）のBE:FIRST「夢中」（週間再生数565.5万回／前週比52.8％増）は、25/8/18付以来17週ぶりにTOP10に返り咲いた。25/9/15付で自身最速の累積再生数1億回を突破した同曲のライブミックス映像が、12月1日にYouTubeで公開されたことで再浮上。累積再生数は1億5099.2万回となった。同曲は『第67回 日本レコード大賞』の大賞候補曲の1つとなっている。
10位（前週9位）はアイナ・ジ・エンド「革命道中 - On The Way」（週間再生数539.2万回／前週比27.2％増）。登場23週目で通算16週目のTOP10入りとなり、累積再生数を1億1506.2万回に伸ばした。
アーティスト別TOP500ランクイン楽曲数と再生数は、今週もMrs. GREEN APPLEがトップを堅持。ランクイン数は前週比2曲増の33曲、総再生数は7315.4万回（前週比29.3％増）で7000万回台に復帰した。
2位（前週2位）のback numberは、25曲（前週比−1）がランクインし、総再生数は4756.6万回（前週比23.8％増）。シーズンが到来した「クリスマスソング」が前々週31位→前週18位→今週12位と着実に順位を上げ、総再生数を牽引している。
3位（前週3位）の米津玄師はランクイン数16曲（前週比±0）で総再生数は3990.2万回（前週比12.5％増）、4位（前週4位）のHANAはランクイン数10曲（前週比＋2）で総再生数3449.8万回（前週比54.7％増）に。5位（前週8位）のOfficial髭男dismはランクイン数14曲（前週比＋2）、総再生数は2250.8万回で3ランクアップした。
◆初登場トピックス
■ALPHA DRIVE ONEデビュー先行曲、Number_i新曲が初登場
今年7月〜9月にかけて韓国Mnet（日本ではABEMA）で放送されたグローバルオーディション番組『BOYS II PLANET』から誕生した8人組ボーイズグループ、ALPHA DRIVE ONE（アルファドライブワン）の1stプレリリースシングル「FORMULA」（12月3日配信開始）が、週間再生数371.9万回で21位に初登場した。同曲は、来年1月12日に発売とれるデビューアルバム『FORMULA』の収録曲。それぞれの方法で夢に向かって歩んできた8人のメンバーが、ついに一つのチームとなり、「ONE TEAM」を宣言する曲となっている。
平野紫耀、神宮寺勇太、岸優太の3人組グループ・Number_iの新曲「LAVALAVA」（12月1日配信開始）は、週間再生数370.5万回で23位に初登場。Number_iは2ndフルアルバム『No.II』に「LAVALAVA」を追加収録したデラックス盤『No.II（Deluxe）』を12月1日に配信リリースした。
◆◯億回の大台を突破した楽曲が続々！
■NEWS「チャンカパーナ」で自身初の累積1億回突破「宝物です」
NEWSの代表曲「チャンカパーナ」（2024年9月15日配信開始）の累積再生数が1億99.4億回に達し、自身初となる累積1億回を達成した。
タイトルの「チャンカパーナ」は、「愛しい人」という意味が込められた造語。2012年7月にCDシングルとしてリリースされ、21/7/30付週間シングルランキングで1位を獲得した（累積売上31.7万枚）。
NEWSは、昨年の結成記念日2024年9月15日、全シングルの楽曲をサブスク解禁。約1年3ヶ月で自身初の累積再生数1億回を達成した。メンバーの小山慶一郎、加藤シゲアキ、増田貴久は以下のコメントを寄せた。
■NEWSメンバーコメント
▼小山慶一郎
時代を越えて愛される曲へと、みなさんに育てていただいたなという気持ちです。
2012年にこのタイトルであまりに不安だった自分はこの事実を信じられるのだろうか。
ありがとうございます。
チャンカパーナはNEWSにとってまさに代表曲。子供から大人までみんなが歌ってくださる曲がグループにあるのは宝物です。
トンチキソングからエモすぎる曲までNEWS22年の歴史をこれからも楽しんでいただけたらと思います。そしてこれからも皆さんの人生にNEWSの曲が寄り添えるよう大切に歌っていきます。
▼加藤シゲアキ
13年前の曲が今もなお、もしかしたら当時以上に愛されていることが本当に嬉しいです。
あの頃の僕らが聞いたら、きっと驚くに違いありません。
でもやっぱり「だろ？」とドヤ顔する気もします。
ありがとう、あのときチャンカパーナをやろうと決めた僕たちNEWS！！！
チャンカパーナはメンバー編成の変更を経た直後の大きな転機となる曲でした。
再出発への思いを込めたカップリングの「フルスイング」ではなく、
あえてチャンカパーナでNEWSらしさを表現するというのは、大きな決断でしたが、
あのときの僕らが正しかったのだと証明されたような気がします。
チャンカパーナの他にもまだまだ楽しい曲、いい曲がありますので、
ぜひ今後も聴いてくださると幸いです！！
▼増田貴久
沢山の方の所にNEWSの音楽が届いた事。
感謝と感動の気持ちでいっぱいです。『チャンカパーナ』はNEWSが再出発する時に
時間をかけて想いを込めてリリースした曲です。
愛してくれてありがとうございます！！！
これからもNEWSの活動や楽曲が誰かの何かになれるように頑張っていきます。
引き続き応援よろしくお願いします！！！らぶ
■米津玄師「感電」で通算3作目の累積4億回突破
米津玄師「感電」（2020年8月5日配信開始）の累積再生数が4億68.0万回に達した。累積4億回突破は、「KICK BACK」「Lemon」に続き、3作目となった。
「感電」は2020年6月期に綾野剛と星野源がW主演を務めたTBS系ドラマ『MIU404』の主題歌として米津が書き下ろした。
■Vaundy「花占い」累積3億回突破 通算5作目
Vaundy「花占い」（2021年7月5日配信開始）の累積再生数が3億66.1万回に達した。累積3億回突破は、「怪獣の花唄」「不可幸力」「踊り子」「napori」に続き、通算5作目となった。
同曲は2021年7月期に中川大志が主演を務めた日本テレビ系ドラマ『ボクの殺意が恋をした』の主題歌としてVaundyが書き下ろした。
■Uru「それを愛と呼ぶなら」で通算2作目の累積2億回突破
Uru「それを愛と呼ぶなら」（2022年4月24日配信開始）の累積再生数が2億71.2万回に達した。累積2億回突破は、「あなたがいることで」に続き通算2作目となった。
同曲は2022年4月期に二宮和也が出演を務めたTBS系日曜劇場『マイファミリー』主題歌としてUruが作詞作曲を手がけた。
■SEKAI NO OWARI「サザンカ」で通算9作目の累積1億回超え
SEKAI NO OWARI「サザンカ」（2019年1月18日配信開始）の累積再生数が1億38.2万回に達した。累積1億回突破は、「silent」「Habit」「RPG」「最高到達点」「Dragon Night」「眠り姫」「虹色の戦争」「スターライトパレード」に続き、通算9作目となった。
「サザンカ」は、平昌冬季オリンピック・パラリンピックNHK放送テーマソングとして制作された。
■絢香「三日月」で自身初の累積1億回突破
絢香「三日月」（2013年3月4日配信開始）の累積再生数が1億45.6万回に達し、自身初の累積1億回を突破した。
本作は、2006年9月にCDシングルとして発売され、06/10/9付週間シングルランキングで1位を獲得。NHK報道番組『@ヒューマン』テーマソングおよび「au by KDDI LISMO Music Store」CMソングとして使用されていた。
■Kvi Baba「Friends, Family & God」自身初の累積1億回突破
Kvi Baba（クヴィババ）の「Friends, Family & God（feat. G-k.i.d & KEIJU）」（2024年8月7日配信開始）の累積再生数が1億9.6万回に達し、自身初の累積1億回を突破した。
同曲は、メロディックなフロウを得意とするKvi Baba、G-k.i.d、KEIJUの3人が、仲間や家族をテーマにエモーショナルなリリックをつづった楽曲となっている。
