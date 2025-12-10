ロイター通信によると、ウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領は９日、米欧が選挙の安全な実施を保証すれば、戒厳令下でも大統領選を行う用意があると表明した。

戒厳令下での大統領選実施を示したのは初めてとみられる。

ゼレンスキー氏は記者団に「米国が欧州と共に安全確保を手助けしてくれれば、６０〜９０日で選挙の準備が整う」と述べた。戒厳令下で選挙が実施できるようにするため、必要な法整備を議会に求める考えも示した。ゼレンスキー氏の任期は昨年５月に満了したが、ロシアのウクライナ侵略に伴う戒厳令により、大統領選が延期されている。

ロシアはゼレンスキー氏が大統領職にとどまることに正当性がないと主張し、トランプ米大統領も同調する姿勢を見せてきた。トランプ氏は９日公開の米政治専門紙ポリティコのインタビューで「選挙を行わないために戦争を利用している」と批判し、実施を強く要求した。ゼレンスキー氏の発言には、大統領職に固執する意向がないことを示す意図もあるとみられる。

ただ、露軍の攻撃が続く中、安全の確保は困難だ。軍人や国外に逃れた国民が投票できるよう準備する必要もあり、選挙の実施を望んでも実現は不透明だ。

ゼレンスキー氏の支持率は侵略開始直後に９０％台まで上昇したが、今年１１月にウクライナの調査機関インフォ・サピエンスが実施した世論調査では、次期大統領選でゼレンスキー氏に投票すると回答したのは２０・３％だった。