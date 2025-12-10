Æ£ËÜÈþµ®¡¢Ä¹ÃË¤¬¾®³Ø4Ç¯À¸¤Î¤È¤¤Ë¡È¸å²ù¡É¤·¤¿¤³¤È¡¡¡Öµã¤¤Þ¤·¤¿¡×¿¿·õ¤ÊÉ½¾ð¤ÇÌÀ¤«¤¹
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÆ£ËÜÈþµ®¡Ê40¡Ë¤¬¡¢9ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ø¥¶¡ªÀ¤³¦¶ÄÅ·¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ù¡ÊËè½µ²ÐÍË¡¡¸å9¡§00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£»Ò°é¤ÆÃæ¤Ë´¶¤¸¤¿¸å²ù¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¹â¡ª¡×Æ£ËÜÈþµ®¡õ¾±»ÊÃÒ½Õ¡õ»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î²¾Áõ5¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡Ä¹ÃË¤Ï¸½ºßÃæ³Ø2Ç¯À¸¡£¡Ö»ä¼«¿È¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÊÙ¶¯¤·¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Ä¹ÃË¤¬4Ç¯À¸¤¯¤é¤¤¤Î¤È¤¤Î»»¿ô¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤ï¤«¤é¤º¤Ë¡Äµã¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¹ðÇò¡£¡Ö¶å¶å¤¬2·å¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þÅÀ¤Ç¡¢¤¨¡¢¶å¶å¤Þ¤Ç¤·¤«½¬¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ë¤Ã¤Æ¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¡¦¾®¿ùÎµ°ì¤¬¡Ö¶å¶å¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢³Ý¤±»»¤Í¡×¡Ö¤½¤Î»þÅÀ¤Ç¤â¤¦¡Ä¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¡£Æ£ËÜ¤Ï¡Ö¶å¶å¤Þ¤Ç¤·¤«¸À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤ó¤Ç18¤È¤Ê¤Ë¤«¤ò¤«¤±¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤È¤«¡£¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Æ¡¢ÊÙ¶¯¤¹¤ì¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¡¢¥À¥ó¥Ê¤µ¤ó¤ÎÁ°¤Çµã¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¿¿·õ¤ÊÉ½¾ð¤Ç¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ£ËÜ¤Ï2009Ç¯7·î¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦ÉÊÀî¾±»Ê¤Î¾±»ÊÃÒ½Õ¡Ê49¡Ë¤È·ëº§¡£12Ç¯3·î¤ËÄ¹ÃË¡¢15Ç¯8·î¤ËÄ¹½÷¡¢20Ç¯1·î¤Ë¼¡½÷¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¹â¡ª¡×Æ£ËÜÈþµ®¡õ¾±»ÊÃÒ½Õ¡õ»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î²¾Áõ5¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡Ä¹ÃË¤Ï¸½ºßÃæ³Ø2Ç¯À¸¡£¡Ö»ä¼«¿È¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÊÙ¶¯¤·¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Ä¹ÃË¤¬4Ç¯À¸¤¯¤é¤¤¤Î¤È¤¤Î»»¿ô¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤ï¤«¤é¤º¤Ë¡Äµã¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¹ðÇò¡£¡Ö¶å¶å¤¬2·å¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þÅÀ¤Ç¡¢¤¨¡¢¶å¶å¤Þ¤Ç¤·¤«½¬¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ë¤Ã¤Æ¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¡¦¾®¿ùÎµ°ì¤¬¡Ö¶å¶å¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢³Ý¤±»»¤Í¡×¡Ö¤½¤Î»þÅÀ¤Ç¤â¤¦¡Ä¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¡£Æ£ËÜ¤Ï¡Ö¶å¶å¤Þ¤Ç¤·¤«¸À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤ó¤Ç18¤È¤Ê¤Ë¤«¤ò¤«¤±¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤È¤«¡£¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Æ¡¢ÊÙ¶¯¤¹¤ì¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¡¢¥À¥ó¥Ê¤µ¤ó¤ÎÁ°¤Çµã¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¿¿·õ¤ÊÉ½¾ð¤Ç¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ£ËÜ¤Ï2009Ç¯7·î¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦ÉÊÀî¾±»Ê¤Î¾±»ÊÃÒ½Õ¡Ê49¡Ë¤È·ëº§¡£12Ç¯3·î¤ËÄ¹ÃË¡¢15Ç¯8·î¤ËÄ¹½÷¡¢20Ç¯1·î¤Ë¼¡½÷¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£