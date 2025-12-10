来季Ｊ２に降格する横浜ＦＣは１０日、中村俊輔コーチが退任することを発表した。

横浜ＦＣで現役を終えた後、２３年からコーチに就任。コーチで在籍した３シーズンでチームは降格、昇格、降格と目標とするＪ１残留は果たせなかった。クラブを通して、中村氏は「コーチとしてＪ１残留を果たせずにとても悔しい気持ちと、応援していただいている全ての皆様に申し訳ない思いです。この度６年半在籍した横浜ＦＣを離れることを決断しました。私の中で熟考し、さまざまな思いや葛藤がありましたが指導者として、ひとりのサッカー人として新しい挑戦を求めた末に決めました。２０１９シーズンにオファーをいただき、そこから現役引退、私の引退試合の開催、指導者ライセンスの取得など、クラブに関わる全ての皆様の多大なるご協力に感謝申し上げます。選手としても指導者としても横浜ＦＣではたくさんの想い出と貴重な経験をさせていただきました。横浜ＦＣで過ごした素晴らしい時間は、私の今後の人生にとってかけがえのないものとなります。横浜ＦＣは大きく飛躍できるクラブだとこの６年半で感じました。必ずＪ１の舞台に戻り、Ｊ１で活躍するクラブになることを祈っています。共に戦ってくれた選手スタッフの皆様、どんな時でもクラブを応援してくれたサポーター、パートナー企業のみなさま、あたたかいご声援を本当にありがとうございました。」とコメントした。

また竹内清弥コーチ、村井泰希ＧＫコーチ、和氣昌平アナリストの退任も発表された。