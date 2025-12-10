FIFAワールドカップ2026出場国紹介 チュニジア

来年のFIFAワールドカップ北中米大会グループＦで、サッカー日本代表との対戦が決まったチュニジア。予選を圧倒的な成績で本大会出場を決めた、北アフリカの強豪はどんなチームか。

【アフリカ予選を「無敗・無失点」で本大会へ】

アフリカの強豪国のひとつに数えられるチュニジアは、今大会で３大会連続７回目の本大会出場となる。そして日本と同じグループＦに入り、2002年日韓大会以来の同組となった。



アフリカ予選を無敗で突破してＷ杯に出場するチュニジア photo by Getty Images



チュニジアのＷ杯における歴史と言えば、初出場の1978年アルゼンチン大会でメキシコを３−１で破り、アフリカ勢としてＷ杯初勝利を挙げたことだ。しかし、歴史的な一勝を記録した同国だが、これまで出場した６大会ではすべてグループリーグ敗退。大きな壁となっている。

それでも2018年ロシア大会では、パナマに２−１と40年ぶりにＷ杯で勝利し、2022年カタール大会では前大会王者のフランスを１−０で破るという、世界を驚かすアップセットを演じた。

そのカタール大会出場に導き、フランス撃破の立役者となったジャレル・カドリ監督指揮の下で、今予選もスタートした。初戦のサントメ・プリンシペに４−０、次戦のマラウィにも１−０と好調な滑り出しだったが、2024年１月のアフリカネイションズカップでは３戦未勝利でグループステージ敗退となり、カドリ監督が解任された。

その後３人の監督交代を経て、2025年２月に同国元代表でもあるサミ・トラベルシが２度目の監督に就任した。新体制となったチュニジアは予選での好調をキープし、９勝１分と無敗で本大会への切符を手にした。

【自慢の堅守】

トラベルシ監督が作り上げるチームの特徴は、予選を失点ゼロに抑えた堅守だ。４−５−１、あるいは４−４−２の守備ブロックはとにかくコンパクトさを徹底し、相手に有効なスペースを与えない。チームとしての守備の機能性が、チュニジアの鉄壁を支えている。

その守備ブロックの中心となるのがエリス・スキリ（フランクフルト）やフェルジャニ・サッシ（アル・ガラファ）らの中盤である。なかでもスキリは、豊富な運動量による広いカバー範囲と優れたボール奪取能力で、チームの中核をなしている。

攻撃では元マンチェスター・ユナイテッドのハンニバル・メイブリ（バーンリー）やエリアス・サード（アウクスブルク）といったタレントを擁し、自慢の堅守から鋭いカウンターを仕掛ける。

近年、徐々に力をつけてきているチュニジアは、北中米大会で24年ぶりに日本との対戦となるグループＦで、史上初のグループリーグ突破を狙う。