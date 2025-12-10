PS5/PS4の1年間のゲームプレイを振り返る！ 「あなたのPlayStation 2025」が公開プレイ時間から最も使用した「DualSense」のデザインまでわかる
【あなたのPlayStation 2025】 開催期間：12月10日～2026年1月8日
(C)2025 Sony Interactive Entertainment Inc. All Rights Reserved.
ソニー・インタラクティブエンタテインメントは、今年1年を振り返られる「あなたのPlayStation 2025」を本日12月10日より公開している。期間は2026年1月8日まで。
「あなたのPlayStation 2025」では、PS5およびPS4ユーザーの1年間のゲームプレイの成果を振り返り可能。最も遊んだゲームやジャンル、シングルプレイとマルチプレイを含む総プレイ時間、トロフィーの達成状況のほか、PlayStation VR2やPlayStation Portalといったアクセサリーのプレイ情報、最も使用したDualSenseのデザインなどをチェックできる。
情報は2025年末まで更新され続けるため、年明けに改めて2025年の総まとめを閲覧可能。「あなたのPlayStation 2025」を最後まで見ると、ガラスをモチーフにした限定アバターを獲得できる。
□「あなたのPlayStation 2025」のページ
(C)2025 Sony Interactive Entertainment Inc. All Rights Reserved.