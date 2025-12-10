石川祐希のAttack The World vol. 16

日本代表のキャプテン、石川祐希は世界最高峰のリーグであるイタリア・セリエＡで戦っている。現在は練習中に感じた左膝の痛みの影響で、個別トレーニングを行なっているとのことだが、昨季の欧州王者ペルージャでの２年目の目標や、意識していることについて聞いた。



ペルージャで２年目のシーズンを送る石川 photo by YUTAKA/アフロスポーツ





【個人、チームとしての目標】

――昨季は移籍１年目のシーズンということもあって、以前に話をうかがった際には「前半はペルージャの一員になりきれてない感じがあった」と振り返っていました。今季は、昨季と感覚は違いますか？

「間違いなく違います。1年目と２年目では、気持ちの持ち方が違いますね。２年目で環境に慣れ、監督もチームメイトも大きく変わっていないので、どんな感じかわかったなかで戦えるのは大きいです。コミュニケーションも探り探りでやる必要がないですからね。さまざまなことがわかった状態で自分のプレーができています」

――２年目はチームの中でどんな役割を果たし、どんなシーズンにしていきたいと考えていますか？

「まずは、昨季よりも試合に出る機会を増やしたいと思っています。それと同時に、自分のパフォーマンスがいい時を増やしたい。昨季はよかったり悪かったり、安定感を欠いていたと思うので、今年は常に安定したプレーができるようにしたいです。

具体的な目標としては、今季は５つの大会があるので、そのすべてで優勝したいですね。でも、そんなに簡単なリーグではないので、その前段階として『どの大会も決勝に進む』ということを達成したいと考えています。個人的には、まだイタリアのリーグで優勝できてないので、リーグで優勝することが目標です」

――昨季は欧州チャンピオンズリーグを制しましたが、イタリア国内では最後に負けています。何がハマったらタイトルに届くと思いますか？

「それは、具体的にはわかりにくい部分ですね。とにかく結果で証明するしかない。監督からは『技術、戦術でトップのチームにならないといけない』と言われています。パワーや高さではなく、うまさやテクニックなどで勝負できるチームにならないといけません。技術や戦術が優れていて、バレーボールがうまいチームを目指して取り組んでいます」

【スタメン出場と、チームの勝利に対する意識】

――試合に出る機会を増やしたいとのことですが、そのためには当然、日々の練習でいい数字を残すことが必要になってくると思います。どのようにしてアピールしていこうと考えていますか？

「ペルージャはバランスがいい選手が多いので、あらゆるプレーの質を平均的に上げなければいけないですね。アタックに関しては昨季からいい数字を残せているので、レセプションやディフェンス、サーブでもう少し数字をよくすることで、もっとスタメンで出られる確率が増えると思っています。

ただ、昨季は『どうやったらスタメンで出られるか』を考えていましたが、今はあまりそう思っていません。それよりも、試合で勝つためにどうするかというスタンスになっています。そういう点で、レセプションとサーブを大事にしています」

――チームが勝つために、という思考になっているということですね。

「そうですね。今季も昨季と同様、チームはスタメンを固定せずに戦っていく感じになると思います。監督も『誰がスタメンかが大切ではなく、出た時にしっかりとプレーをして、チームにスイッチを入れられるかを大事にしている』と話しています。

『スタメンにこだわらない』と言うと、『試合に出られなくてもいいと考えているのか』と誤解されることもあるでしょうが、勝つことで評価されると考えているということです。チームメイトのプレーはみんな同じようなレベルなので、その時にいい状態の選手が試合に出るもの。なので今季は、出た時にしっかり自分が活躍してチームが勝つことにフォーカスを置いています」

――昨季、スタメンで出たり途中出場したりと、いろいろな立場を経験したことが生かせそうですね。

「それはすごく感じています。昨季は大事な大会、大事な試合で出ることができたので、その経験は間違いなく生かせるでしょう。今季は試合数も増えるので、苦しい展開が増えてくるはず。これからもっと厳しい場面が訪れた時に、どう打開できるかが大事なポイントだと思っています」

――石川選手はあまり気にしていないと思いますが、12月11日で30歳になりますね。コンディション面など、何か心がけていることはあるのでしょうか？

「もちろん、年齢にはとらわれないようにはしていますが、事実として年を重ねれば重ねるほどその影響も出てくるので、気を使わないといけないと思っています。かといって、30歳になるから体が動かなくなってきたかというと、そうではない。試合中の動きの感覚もいいと思います。20代後半と同じような動きやパフォーマンスをいかに出し続けられるかを、30代の目標にしようと思っています。変わらずに、トップを走り続けていきたいですね」

――イタリアでのリーグで考えると、石川選手は今季で11シーズン目になりますね。

「だんだんと結果が出るようになってきたので、それを継続していきたいです。今年は５つの大会で勝ち続けたいし、それに貢献し続ける選手になりたい。簡単なことではないですけど、それが可能なチームにいますし、どんどんトライしていきたい気持ちは変わらないですね」

【プロフィール】

◆石川祐希（いしかわ・ゆうき）

1995年12月11日生まれ、愛知県出身。イタリア・セリエＡのペルージャ所属。星城高校時代に２年連続で三冠（インターハイ・国体・春高バレー）を達成。2014年、中央大学1年時に日本代表に選出され、同年９月に代表デビューを飾った。大学在学中から短期派遣でセリエＡでもプレーし、卒業後の2018-2019シーズンからプロ選手として同リーグで活躍している。2021年には日本代表のキャプテンとして東京五輪に出場し、29年ぶりに決勝トーナメントに進出。2024年のパリ五輪でもキャプテンとしてチームをベスト８に導いた。

