ソニー・インタラクティブエンタテインメント（SIE）は、PlayStation Store（PSストア）にて「1,500円以下セール」を実施している。期間は12月22日まで。

プレイステーション 5/4のタイトルがお買い得価格となる「1,500円以下セール」のラインナップが更新。今回は新たなグラフィックスとサウンドでよみがえる「ファイナルファンタジー」ピクセルリマスターシリーズなどがセールの対象となっている。

なお、対象タイトルのうち一部はセール期間が異なる場合があるため、各商品ページにて詳細を確認のうえ購入してほしい。

□PSストア「1,500円以下セール」のページ

【セール対象商品（一部）】

「FINAL FANTASY V」 価格：2,200円 → 1,430円（35%OFF）

「FINAL FANTASY VI」 価格：2,200円 → 1,430円（35%OFF）

「Hades」 価格：2,860円 → 972円（66%OFF）

「百英雄伝 Rising」 価格：1,650円 → 412円（75%OFF）

(C) 1991, 2023 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.

LOGO & IMAGE ILLUSTRATION:(C)1991 YOSHITAKA AMANO

(C) 1994, 2023 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.

LOGO & IMAGE ILLUSTRATION:(C)1994 YOSHITAKA AMANO

(C) Supergiant Games, LLC 2021. All rights reserved.

(C)2022 Developed by Rabbit & Bear Studios Inc. Published by 505 Games. All product names, logos, brands, and registered trademarks are property of their respective owners. 505 Games and the 505 Games logo are registered trademarks of 505 Games SpA. All rights reserved.