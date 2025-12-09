るるぶ&more.からの予約が便利！

がっつり食べたいときにおすすめな肉グルメ

上州牛

SALA’’S Terrace Arraiya

群馬県の銘柄肉である「上州牛」。さっぱりした味が特徴で、脂肪もほどよく、しっかりしたうま味が特長。

赤城和牛

和牛 三国家

大自然に囲まれた赤城山麓の鳥山牧場で育てられる赤城和牛は、赤身肉のうまさが特徴。赤身ステーキは脂肪は少ないものの、驚くほどやわらかく濃厚な味わい。

すき焼き

PIXTA

生産量日本一のこんにゃくを筆頭に、名産の下仁田ネギ、上州和牛、生産量全国上位の生シイタケや春菊と、すき焼きの具材がすべて県内産で手に入る群馬県。地元の食材を存分に味わって。

豚肉料理

PIXTA

群馬県の県庁所在地の前橋は、実は養豚が盛んでブランド豚も多いです。こだわりの飼料や生育環境のもとで育てられた豚肉をぜひ味わって。

温泉のおともに！ 草津で有名な名物料理

マイタケ

そばきち 湯畑店

中之条町六合地区は、肉厚で香りも強いと評判のマイタケの一大産地。県内だけでなく全国的にも有名です。

生チーズ

ITALO

県内産の牛乳からシェフが手作りしている生チーズ。そのままでも絶品ですが、料理やデザートもぜひ。

花豆

ノイエポストダイニング

草津のように、標高が高い場所で育つ花豆（花インゲン豆）。ほのかな甘みとホクホクの食感が特徴。

小麦生産量が有数の群馬で楽しむ粉もんグルメ

ひもかわうどん

上州地粉うどん まつもと

群馬名物の幅広麺。強いコシとつるんとしたのど越しで味わう人気の一品です。

水沢うどん

PIXTA

日本三大うどんのひとつ。県道15号沿いにはうどん店が立ち並び、「水沢うどん街道」とよばれています。水沢の清らかな水を使って作る、コシの強いつややかな麺が特長。

高崎パスタ

PIXTA

高崎だるま発祥の地である高崎では、オリジナルの高崎パスタが有名。市内のお店では、年々趣向を凝らした多様なメニューが増えています。

太田焼そば

PIXTA

前橋市の東に位置する太田市は、工場の町として栄えたため、安くてボリュームがあり、汁で麺がのびない焼きそばが人気となりました。市内には焼そばが食べられるお店が40店舗以上構えています。

食べ比べしてほしい！ 群馬の2大人気弁当

だるま弁当

JR高崎駅の駅弁・だるま弁当は群馬県産の赤いだるまをかたどった容器に入っています。食べ終わった後には貯金箱にもなりますよ。

峠の釜めし

PIXTA

峠の釜めしは安中のJR横川駅の名物駅弁。絶大な人気を誇ります。

デザート気分で食べる！ ご当地スイーツ

焼きまんじゅう

PIXTA

小麦粉に米麹を入れ発行させたまんじゅうに濃厚な味噌ダレをぬって焼き上げたもの。群馬県の代表的な県民食で、甘じょっぱい味わいがあとを引く。

