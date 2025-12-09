埼玉県で誕生した新品種のブランドイチゴ「あまりん」は、強い甘味にほどよい酸味が調和した、濃厚な味わいが特徴。その濃厚な味わいから「練乳いらずの苺」ともよばれているんだとか。美しい円錐型の果実は、鮮やかな赤色とみずみずしい艶を持ち、口に含むと芳醇な香りが広がる希少なブランドイチゴ。

今回のメニューでは、ペストリーシェフである大澤さんが地元・埼玉県美里町にある「井上農園」に自ら交渉し、仕入れた「あまりん」を贅沢に使用。ふるさとの味を大切にしたシェフの思いが込められています。

土づくりからこだわり、甘さを追求しながら丁寧に育てられた高品質な「あまりん」を使ったアフタヌーンティーとは、大注目です。



「あまりん ストロベリー アフタヌーンティー」はコーヒーと紅茶セレクションのフリーフローと乾杯ドリンク1杯がつくプラン。もう一つは窓際ソファー席確約の1日6組限定の「プレミアムプラン」（ナイトプランもありますが、こちらは公式サイトをご確認ください）。こちらは別皿スイーツの「あまりんのパブロバ」が「あまりんの苺ミルクスノードームパフェ」に変更となります。まずはメニューをチェックしていきましょう。

「苺シュークリーム」

オーガニックシュガーで丁寧に炊き上げた濃厚なカスタードクリームを、ふんわりと焼き上げたシュー生地にたっぷりと詰めています。フレッシュなイチゴを添え、トップには赤ワインゼリーのシートと可憐な花をあしらい、華やかに仕上げています。

「苺タルト」

アーモンドクリームを敷き込んで焼き上げたタルト生地に、なめらかなカスタードクリームを絞り、フレッシュなイチゴをたっぷりと飾っています。ホイップクリームと雪の結晶型のチュイルを添え、冬の季節感を演出した一品。

「あまりんのショートケーキ」

オーガニックシュガーでしっとりと焼き上げたスポンジに北海道産生クリームを重ね、埼玉県産ブランドイチゴ「あまりん」をサンド。イチゴの甘酸っぱさとクリームのコクが織りなす、一口サイズでありながらも贅沢な味わいのショートケーキ。

「苺ムース」

なめらかなイチゴムースの中にイチゴとラズベリーのジュレを閉じ込め、ラズベリーのコーティングで艶やかに仕上げています。アーモンドを使用した生地の上に、イチゴとゆずのジャムを重ね、さわやかな酸味が広がる冬らしい味わいに仕立てています。

「苺パンナコッタ」

バニラを贅沢に使ったなめらかなパンナコッタに、イチゴソースとフレッシュなイチゴ、そしてバニラクリームをトッピング。白と赤のコントラストに金箔がきらめき、冬の華やぎを感じさせる上品な一品。

「苺とラズベリー寒天」と「ミニモンブラン」

イチゴとラズベリーの寒天に、イチゴの果実や花びら、ミニモンブランをあしらっています。モンブランには、フランス産マロンを使ったラム酒香るクリームとイチゴのマロンクリームを絞り、芳醇な香りとともに味わいのハーモニーが広がります。

「あまりんのパブロバ」 ※スタンダードプランのみでの提供

フロマージュブランとサワークリームに、軽やかなメレンゲ、イチゴとラズベリーのソースを重ねています。ブランドイチゴ「あまりん」とハイビスカスのゼリーシートを添え、花びらが彩りを添える華やかな一皿。ミルクソルベと雪のチュイルが、冬の澄んだ空気を思わせる繊細な世界観を演出しています。

「あまりんの苺ミルクスノードームパフェ」 ※プレミアムプラン限定

プレミアムプランにした場合、上記「あまりんのパブロバ」がこちらのパフェに。「あまりん」をたっぷり使用し、イチゴのソースと練乳シャンティ、クランブル、イチゴのミルクグラニテを層に重ねています。雪結晶型のチュイルをあしらい、スノードームのように美しく、冬の華やぎを感じるパフェ。

「クラムチャウダー」／「苺とビーツのサラダ」

大ぶりにカットした具材を、貝のうま味と牛乳、クリームで丁寧に仕上げた食べ応えのあるスープ。サラダにはフランボワーズドレッシングを合わせ、イチゴの甘味とビーツの彩りで華やかに仕上げています。

「Bubbly Snow（バブリースノー）」

イチゴとマンゴーをベースに、フレーバーティーとアールグレイをブレンドし、フルーツティーなモクテルに仕上げました。上にはグレナデンシロップで色付けしたフォームミルクを重ね、2層に仕立てた見た目にも可愛らしい一杯です。



■ハイアット セントリック 銀座 東京「あまりん ストロベリー アフタヌーンティー」

所在地：東京都中央区銀座6-6-7

場所：NAMIKI667（「ハイアット セントリック 銀座 東京」3階）

期間：2025年12月1日（月）〜2026年2月15日（日）

時間：12時〜18時30分（最終受付15時30分。ナイトアフタヌーンティーは18時〜21時30分、20時最終受付） ※3時間制（「ナイトアフタヌーンティー」は1時間30分制）※LOは終了時間の30分前

料金：あまりん ストロベリー アフタヌーンティー平日6958円、土・日曜7590円（フリードリンク制）、プレミアムプラン平日8223円、土・日曜8855円（フリードリンク制）、ナイトアフタヌーンティー6072円（乾杯ドリンクと2ドリンク制）

公式サイト：https://namiki667.com/news/2025/10/Strawberry-AfternoonTea.html

※税込・サービス料込み

※仕入れの状況でメニューは変更する場合があります。



Text：るるぶ情報版編集部

●店舗・施設の休みは原則として年末年始・お盆休み・ゴールデンウィーク・臨時休業を省略しています。

●掲載の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。

