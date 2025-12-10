「2025 FNS歌謡祭」第2夜タイムテーブル公開
【モデルプレス＝2025/12/10】相葉雅紀が司会を務めるフジテレビ系『2025 FNS歌謡祭』（18時30分〜21時54分）の第2夜が、12月10日に放送。同日、公式サイトにてタイムテーブルが公開された。
【18時半〜】
・IMP.「KISS」
・ILLIT「恋人がサンタクロース」／松任谷由実
・WEST.「クリスマス・イブ」／山下達郎
・CANDY TUNE「サンタが町にやってくる」
・櫻坂46「Unhappy birthday構文」
・櫻坂46「すてきなホリデイ」／竹内まりや
・柴咲コウ「Awakening（feat. LITTLE）」
・Devil ANTHEM.「ar」
・NiziU「All I Want For Christmas Is You」
・BE:FIRST「白い恋人達」／桑田佳祐
【19時頃〜】
・ILLIT「Almond Chocolate」
・CANDY TUNE × ポムポムプリン＆マイメロディ＆クロミ「倍倍FIGHT!」
・King ＆ Prince「HEART」
・Creepy Nuts「オトノケ」
・倖田來未 × 河野純喜・川西拓実（JO1）「DESIRE -情熱-」／中森明菜（1986年）
・渋谷龍太（SUPER BEAVER）「時には昔の話を」／加藤登紀子（1987年）
・SixTONES“デビュー6周年SPカバーメドレー”※楽曲は放送にて
・Superfly「メロディー」／玉置浩二
・timelesz「Steal The Show」
・TOMORROW X TOGETHER「Can’t Stop」
・東方神起 × MANATO・SHUNTO（BE:FIRST）「OH MY LITTLE GIRL」／尾崎豊
・新浜レオン × IMP.「ギャランドゥ」／西城秀樹（1983年）
・NiziU「♡Emotion」
・三浦大知 × 桐山照史（WEST.）「君は薔薇より美しい」／布施明（1979年）
【昭和100年 名曲セレクション】
・ジュディ・オング「魅せられて」
・少年隊「仮面舞踏会」
・中森明菜「ミ・アモーレ［Meu amor é…]」
・中山美穂「WAKU WAKUさせて」
【20時頃〜】
・ILLIT「出逢った頃のように」／ Every Little Thing
・幾田りら「Actor」
・WEST.「ウェッサイソウル！」
・Creepy Nuts「Mirage」
・JO1「Handz In My Pocket」
・超特急「NINE LIVES」
・DISH//「ごはん」
・DISH// × King ＆ Prince「クリスマスキャロルの頃には」／稲垣潤一
・TAEHYUN（TOMORROW X TOGETHER）「HONEY」／L’Arc〜en〜Ciel
・NiziU（MAKO・RIKU・MIIHI・NINA）「メリクリ」／BoA
・back number「新しい恋人達に」
【21時頃〜】
・aiko「シネマ」
・映画『ロマンティック・キラー』より
・高橋恭平（なにわ男子）×木村柾哉（INI）×中島颯太（FANTASTICS）
・「LAST CHRISTMAS」／Wham!
・柴咲コウ × 京本大我（SixTONES）「Sign」／Mr.Children
・SUPER BEAVER「生きがい」
・timelesz「冬がはじまるよ」／ 槇原敬之
・デーモン閣下（聖飢魔II）× 氷川きよし「DEPARTURES」／globe
・東方神起「月の裏で会いましょう」／Original Love
・back number「ブルーアンバー」
・BE:FIRST × 本田響矢「夢中」
・ENDING LINE UP「愛は勝つ」
※出演者は五十音順。
※生放送のため、構成の変更・出演時間が前後する可能性あり。
