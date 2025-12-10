BTS・RM、グループの解散に言及した後心境を明かす「もどかしい気持ちが先走った」

最近、カムバックに対する率直な心境を伝えたボーイズグループBTSのメンバー、RMが、再度ファンに気持ちを打ち明けた。

【写真】RM、解散まで考えたリーダーの苦悩と愛

去る12月8日、RMは公式ファンプラットフォームWeverseに「2日前のライブ配信で多くのARMY（BTSのファンネーム）たちを疲れさせたようで申し訳ない」と長文を投稿した。

先立ってRMは12月6日、ライブ配信を通じて、「ファンの皆さんが満足できるものを出せるまでは簡単にカムバックできない」として、「先月からまた眠れなくなった。睡眠薬を処方してもらうべきか悩んでいるほどだ」と負担感を吐露した。

また、「『なぜ2025年下半期を無駄にしたのか』とあるが、我々も無駄にしたくなかった。我々も活動したかったが、できなかった理由がある。話す権利は自分にはない」と説明した。

彼は、「解散をした方が良いのか、グループ（活動）を中断した方が良いのか、そう数万回考えた。グループを持続するのはメンバー同士に対する愛があり、今このライブ配信を見ている皆さんに対する愛と尊重があるため」と率直な気持ちを伝えた。

（写真提供＝OSEN）RM

ただ、ライブ配信後、解散に対する言及が誤解を生むと、RMは追加の文章を公開し、ファンをなだめた。

彼は、「心配してくださる連絡をたくさんもらった。（ライブ配信を）しなければ良かったと後悔している。ただもどかしい気持ちが先走った。申し訳ない。少しだけ大目に見てほしい。音楽を作って一緒にダンスの練習を一生懸命して、新しいコンテンツについて悩み、よく寝て、そうやって生きていく」と話した。

続けて、「走行試験はもうすぐ受け、昨日走行練習ステッカーを貼ってコース4つ全部回った。怖い（事故は起こっていない）。そして昨日は映画『ざくろの色』を見て、家のインテリアが終わったので、もうすぐ半年ぶりにまた家に帰る。後で全部きれいにして、紹介する。あひるの形をした雪玉を作ろうと、製造機を取り出したら全部溶けてしまった」と近況を知らせた。

最後に、RMは「すごく寒いので、暖かい恰好をして風邪をひかないで。では！」と挨拶を付け加えた。

なお、BTSはメンバー全員が兵役を終え、来春、完全体でのカムバックを控えている。

（記事提供＝OSEN）

◇RM プロフィール

1994年9月12日生まれ。本名キム・ナムジュン。2013年6月にBTSとしてデビュー。グループ内ではリーダーとメインラッパーを担当しており、英語が堪能な頭脳派でもある。BTSメンバーの中で最初にBig Hitエンターテインメントに加入したのがRMで、事務所代表のパン・シヒョクはBTSのデビューの経緯について「RMのような子はデビューさせなければいけないと思った。BTSを作ったきっかけは彼だ」とコメントしている。最年少メンバーのJUNG KOOKも「事務所見学の際にRMのラップに惹かれて事務所に入った」と明かしており、実力とカリスマ性を兼ねそなえた人物といえる。兵役のため2023年12月に入隊。2025年6月10日に除隊した。