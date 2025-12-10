【麺大盛り無料】資さんうどん、2週間限定･温かいうどんを対象に一部店舗で開催
うどんチェーン「資さんうどん」は12月11日から、一部店舗で『温うどん大盛無料キャンペーン』を開催する。
温かいうどん各種を対象に、通常は+税込130円〜の麺大盛(1.5玉)が無料となる。開催期間は2週間限定で、12月24日の店舗営業終了時間まで。店内飲食のみ対象。テイクアウト･デリバリーは対象外。
資さんうどん『温うどん大盛無料キャンペーン』
対象商品は、人気No.1メニュー「肉ごぼ天」、北九州名物「かしわごぼ天」、「かけうどん」など温うどん各種。
資さんうどん「肉ごぼ天」
以下のメニューは、『温うどん大盛無料キャンペーン』の対象外。
【対象外メニュー】
･あったかぶっかけうどん各種
･冷たいうどん各種
･ミニうどん
･資さんしあわせセット
･鍋うどん各種
･焼うどん各種
･おこさまうどん(セット含む)
･そば各種
･細めん各種
･うどん定食各種(朝定食)
･持ち帰り商品
◆福岡県
･一枝店
･湯川店
･徳吉店
･鞘ヶ谷店
･幸神店
･町上津役店
･陣山店
･苅田店
･行橋店
･宗像店
･志免町店
･南里店
･野芥店
･伊都店
･和白店
･春日白水店
◆山口県
･綾羅木店
･新下関店
◆佐賀県
･佐賀開成店
･唐津店
資さんうどん『温うどん大盛無料キャンペーン』開催店舗〈92店舗を展開する「資さんうどん」〉
資さんうどんは、1976年に創業したうどんチェーン。現在は、北九州市を中心に九州全7県、山口県、岡山県、大阪府、兵庫県、広島県、千葉県、東京都、埼玉県、神奈川県、群馬県の1都1府15県で92店舗を展開している。うどんや丼を中心に取りそろえ、とろろ昆布と天かすが入れ放題で楽しめる。店内には、テーブル席、カウンター席とさまざまな種類の座席があり、ひとり客から家族連れまで、幅広く利用されている。
100種類以上のメニューのなかで、不動の人気No.1を誇るのは「肉ごぼ天うどん」。歯ごたえの良いごぼ天と、旨味あふれる肉のコンビネーションを楽しめるという。
資さんうどん ロゴ
資さんうどん 販売メニューの一例