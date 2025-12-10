【麺大盛り無料】資さんうどん、2週間限定･温かいうどんを対象に一部店舗で開催

うどんチェーン「資さんうどん」は12月11日から、一部店舗で『温うどん大盛無料キャンペーン』を開催する。

温かいうどん各種を対象に、通常は+税込130円〜の麺大盛(1.5玉)が無料となる。開催期間は2週間限定で、12月24日の店舗営業終了時間まで。店内飲食のみ対象。テイクアウト･デリバリーは対象外。

対象商品は、人気No.1メニュー「肉ごぼ天」、北九州名物「かしわごぼ天」、「かけうどん」など温うどん各種。

資さんうどん「肉ごぼ天」

以下のメニューは、『温うどん大盛無料キャンペーン』の対象外。

【対象外メニュー】

･あったかぶっかけうどん各種

･冷たいうどん各種

･ミニうどん

･資さんしあわせセット

･鍋うどん各種

･焼うどん各種

･おこさまうどん(セット含む)

･そば各種

･細めん各種

･うどん定食各種(朝定食)

･持ち帰り商品

〈『温うどん大盛無料キャンペーン』開催店舗〉

◆福岡県

･一枝店

･湯川店

･徳吉店

･鞘ヶ谷店

･幸神店

･町上津役店

･陣山店

･苅田店

･行橋店

･宗像店

･志免町店

･南里店

･野芥店

･伊都店

･和白店

･春日白水店

◆山口県

･綾羅木店

･新下関店

◆佐賀県

･佐賀開成店

･唐津店

資さんうどん『温うどん大盛無料キャンペーン』開催店舗

〈92店舗を展開する「資さんうどん」〉

資さんうどんは、1976年に創業したうどんチェーン。現在は、北九州市を中心に九州全7県、山口県、岡山県、大阪府、兵庫県、広島県、千葉県、東京都、埼玉県、神奈川県、群馬県の1都1府15県で92店舗を展開している。うどんや丼を中心に取りそろえ、とろろ昆布と天かすが入れ放題で楽しめる。店内には、テーブル席、カウンター席とさまざまな種類の座席があり、ひとり客から家族連れまで、幅広く利用されている。

100種類以上のメニューのなかで、不動の人気No.1を誇るのは「肉ごぼ天うどん」。歯ごたえの良いごぼ天と、旨味あふれる肉のコンビネーションを楽しめるという。

