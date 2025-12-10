「ウルトラセブン」より「アルティメットルミナス ニセ・ウルトラセブン&アギラセット」がプレバンにて12月10日11時に予約開始
【アルティメットルミナス ニセ・ウルトラセブン&アギラセット】 予約開始：12月10日11時 2026年3月 発売予定 価格：6,000円
ニセ・ウルトラセブン：全高 約135mm
アギラ：全高 約115mm 素材
本体・台座：PVC、ABS
ルミナスユニット：MABS、エポキシ セット内容
ニセ・ウルトラセブン
アギラ
ニセ・ウルトラセブン用専用LEDユニット 1個
秘密基地台紙
自立補助台座
(C)円谷プロ
バンダイは、カプセルフィギュア「アルティメットルミナス ニセ・ウルトラセブン&アギラセット」を2026年3月に発売する。12月10日11時よりプレミアムバンダイにて予約を開始する予定で、価格は6,000円。
本製品は、特撮「ウルトラセブン」に登場する「ニセ・ウルトラセブン」と「アギラ」を、同社のカプセルフィギュア「アルティメットルミナス」より商品化したもの。
サロメ星人の秘密工場をイメージしたスペシャル台紙が付属しており、ニセ・ウルトラセブンと絡めて劇中シーンを再現して楽しむことができる。
「アルティメットルミナス ニセ・ウルトラセブン&アギラセット」サイズ
ニセ・ウルトラセブン：全高 約135mm
アギラ：全高 約115mm 素材
本体・台座：PVC、ABS
ルミナスユニット：MABS、エポキシ セット内容
ニセ・ウルトラセブン
アギラ
ニセ・ウルトラセブン用専用LEDユニット 1個
秘密基地台紙
自立補助台座
(C)円谷プロ
※写真は試作品です。実際の商品とは異なる場合がございますのでご了承ください。
※本商品はガシャポンでの販売予定はございません。