ANNA SUIの新作アクセサリーに星モチーフ登場♡煌めき溢れる最新コレクション

甘くてロック、キュートでクール――相反する魅力を自在にミックスするANNA SUIから、神秘的に輝く星モチーフのアクセサリーコレクションが登場しました。希望や夢を象徴する星と、ブランドの象徴である蝶を重ねたジュエリーライクなデザインは、日常のスタイリングにそっと華やぎをプラス。ブラック×パープルとシルバー×淡い水色の2色展開で、自分へのご褒美にもギフトにもぴったりです♡

幻想的に輝く星×蝶のデザイン

ANNA SUIの新作コレクションは、星モチーフのカットガラスと蝶モチーフを組み合わせた幻想的なデザインが魅力。

雫型のキュービックジルコニアが動くたび光を反射し、顔まわりや手元に透明感のある華やぎを添えます。

甘さとクールさを同時に叶えるデザインは、普段使いから特別な日まで幅広く活躍。ブランドならではの世界観を凝縮したアクセサリーです。

ネックレスやリングなど全4種を紹介

ネックレス

価格：14,300円（税込）

星と蝶をあしらった華奢デザイン。ブラック×パープル／シルバー×淡い水色の2色展開。

ネックレス

価格：27,500円（税込）

印象的な大粒ガラスが胸元を彩る存在感のあるタイプ。2色展開でギフトにもおすすめ。

イヤリング

価格： 15,400円（税込）

動くたび優しく揺れる星と蝶がポイント。ブラック×パープル／シルバー×淡い水色の展開。

リング

価格：各13,200円（税込）

指先にきらめきを添える繊細なデザイン。カラーは2色展開でスタイルに合わせて選べます。

発売日は2025年12月5日頃より、全国のANNA SUIアクセサリー売場や公式オンラインストアにて販売中です。

ギフトにも最適な煌めきアクセ♡

星が象徴する希望や夢、そしてANNA SUIの世界観を象徴する蝶が重なる今回のコレクションは、自分を輝かせたい時にも、大切な人へ思いを届けたい時にもぴったりのアイテムです。

カラーはブラック×パープルとシルバー×淡い水色の2色展開で、好みに合わせて選べるのも嬉しいポイント♪

冬の装いに特別なきらめきを添えるアクセサリーとともに、心ときめく時間を過ごしてみませんか。