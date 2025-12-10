周りはみんな共働き。SNSを開けば「世帯年収」の話題ばかり。そんな令和の社会で、あえて専業主婦を選ぶことには、一昔前とは違う「覚悟」が必要です。 夫一人の収入に頼る生活は、想像以上に肩身が狭く、万が一の際にはリスクも孕んでいます。本記事では石川桃子さん（仮名）の事例とともに、専業主婦における現代ならではの自己防衛策について、FP dream代表FPの藤原洋子氏が解説します。※個人の特定を避けるため、内容の一部を変更しています。

「多くは望まない」令和の専業主婦の実情

石川桃子さん（仮名／31歳、専業主婦）は、夫の翔平さん（仮名／33歳、会社員）、6歳になる息子の3人家族です。桃子さんは、小学生のときから成績優秀な子どもでした。ですが、「バリバリ働いて出世したい」といった野心とは無縁のタイプ。仲良しの友人に合わせて、地方の街から関西圏の有名私立大学に進学しました。

そこで出会った翔平さんは、同じ大学の先輩です。「高望みせず、普通に暮らせればそれが一番」という価値観が合い、桃子さんが卒業するのを待って、結婚することに決めました。同級生たちが就職活動中に、1人だけバイトをして過ごすことには少し気が引けましたが、桃子さんは、縁を大切にしようと気持ちを固めたそうです。

翔太さんは、電力関連会社に入社し、現在の年収は700万円。3人で生活するには十分な年収でした。しかし、結婚生活が長くなるにつれ、桃子さんはある「息苦しさ」を感じるようになります。

「養われている」という無言の圧力

子どもと夫を中心とした毎日を送るなか、桃子さんはイライラした気持ちを翔太さんにぶつけることが増えました。翔太さんもまた、売り言葉に買い言葉という状況に。

桃子さんは、ふと「私は、本当に自分の足で立っているのだろうか？」という漠然とした不安に襲われることがあります。翔平さんは暴力を振るうわけでも、暴言を吐くわけでもありません。しかし、仕事で疲れて帰ってくると、不機嫌そうに黙り込む夫を前に、家計の主導権が夫にあると感じてしまい、意見をいいにくい、あるいは夫の顔色を窺ってしまう状況に陥りがちだったのです。

また、周囲に相談しにくいという悩みもあります。桃子さんの母親は自分が専業主婦だったこともあり、「家族のためにお勤めにいってくれているのだから、桃子が譲りなさい。我慢するものよ」といいます。また、同世代はみんな共働き。学生時代の友人も、幼稚園のママ友も、会えば「復職」や「仕事と育児の両立」の話ばかり。SNSを開けば「世帯年収〇〇万円」というパワーカップルの話題が飛び交っています。

専業主婦の妻にとって最も危険なリスク

夫婦間のギクシャクや不満の根源は、往々にして「お金の不安」にあります。この状況で最も危険なのは、「夫婦関係の破綻」そのものではなく、「もしものとき（離婚、夫の病気・失業）に経済的に共倒れするリスク」です。

経済的に依存している状態では、桃子さんは冷静な判断ができません。夫婦関係を修復したいときも、きっぱりと別々の道を歩みたいときも、「お金がないから」という理由で、不本意な選択を強いられる可能性があります。経済的自立は、決して「離婚の準備」だけではありません。それは、桃子さん自身が人生の選択権を握り、「後悔しない人生」を選ぶための重要な土台なのです。意識を変えることこそが、最初の一歩となるのではないでしょうか。

最初に確保すべき「私だけの緊急予備資金」

まず、桃子さんが翔平さんの顔色をうかがうことなく、安心して暮らすために必要なのが、「私だけの緊急予備資金」です。これは、もしも明日、夫婦関係をリセットする必要が生じたとしても、桃子さんが焦らず、住む場所や次の仕事を探すための時間稼ぎができる「精神的な保険」です。

目標は、「3ヵ月〜1年分の生活費」です。現在の家賃、食費、子育て費用などを計算し、その合計額の3〜12倍を、夫の口座とは完全に別の、桃子さん名義の普通預金口座に確保します。

資金を捻出するためには、まず家計簿を見直すことから始めましょう。夫婦のどちらがなににいくら使っているか、あいまいになっている支出（使途不明金）を明確にします。そして、保険料、通信費、不要なサブスクリプションなど、毎月必ず出ていく費用（固定費）を見直します。桃子さんが担っている家事・育児の対価として、削減した固定費の一部を「あなたの積立金」として振り分けましょう。これは、立派な「労働の対価」です。

「いざとなれば、私一人でもなんとかなる」そんな密かな自信が、夫への過度な迎合を止め、健全な関係を取り戻すきっかけになります。

「時間の空白」を武器に変える！ 30代主婦の投資戦略

緊急予備資金を確保したら、次に考えるのは「長期的な資産形成」です。子育てのために夢を中断した期間を「時間の空白」と捉える必要はありません。むしろ、まだ時間がある「30代」という優位性を最大限に活かすチャンスです。資産形成において、「時間」は最強の味方です。特に少額を長期にわたって運用できる30代は、「複利効果」の恩恵を最大限に受けられます。

1．NISAの活用

少額から始められ、運用益が非課税になる優遇制度は必須です。目標は「あなた名義の資産」を増やすこと。

2．iDeCo（個人型確定拠出年金）の検討

専業主婦（国民年金第3号被保険者）の場合、掛金の所得控除のメリットはありませんが、運用益が非課税になる大きなメリットがあります。将来の年金を「夫頼み」にせず、自分自身で積み立てる仕組みを作りましょう。

ただし、日常生活に必要な金額以上を翔太さんの口座から桃子さんの口座に移した場合、年間110万円を超える部分については、贈与税がかかります。

投資は決してギャンブルではありません。「長期・積立・分散」を徹底し、毎月決まった額を、世界経済全体に分散投資するインデックスファンドなどに積み立てていく。「投資」と聞くと難しく感じるかもしれませんが、これは「自分の老後」を夫任せにしないための手堅い手法です。月々1万円でも、10年後、20年後には大きな差となります。

経済的自立が叶える「対等なパートナーシップ」

経済的自立とは、バリバリ稼ぐことだけではありません。 家計をコントロールし、自分名義の資産を持ち、万が一の時も動じない準備ができていること。自立した資産基盤があれば、夫婦関係がギクシャクしても、感情的に焦って行動する必要がなく、冷静に、「夫と共にいることの価値」と「自立した新しい人生の価値」を比較検討し、自分の意思で選択できるようになるでしょう。

翔太さんとの関係が修復に向かえば、精神的な余裕を持ち、対等な立場で夫婦の未来を語り合えます。別々の道を歩むことになっても、あなたは経済的な不安に怯えることなく、子どもと自分の未来のために、自信を持って次のステップに進めます。

さまざまな生き方を選べるようになったことで、女性の社会進出に重きを置く考えが増えましたが、なにより大切なことは生き方を自分で選べることではないでしょうか。自ら選んで専業主婦であれば、なんの問題もないでしょう。家族との時間を最優先にし、家庭を内側から支えることは、いつの時代も尊い選択です。

しかし、昭和や平成初期を生きた親世代の「夫に任せておけば安泰」という経験則は、終身雇用が崩れ、物価が高騰する現代では通用しません。また、周囲は共働き世帯ばかりで、悩みを共有できる相手が少ないのも、令和ならではの孤独です。

だからこそ、あえてこの時代に専業主婦を選ぶのであれば、ただ守られるのを待つのではなく、「夫に依存しきらない」という令和なりの自己防衛策が不可欠です。

家計をコントロールし、自分名義の資産を育て、万が一の備えも確保しておく。その「したたかな準備」があって初めて、専業主婦は「弱い立場」ではなく、家族を支える「強いパートナー」として、胸を張ってその道を選び続けられるのかもしれません。

