¸µ¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥í¥ó¥É¥ó¥Ö¡¼¥Ä1¹æ2¹æ¤ÎÅÄÂ¼½ß¤µ¤ó¤Ï12·î9Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£ºÊ¤È¤Î½é¥Ç¡¼¥È¤Î¾ì½ê¤Ë¡¢²ÈÂ²¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡ÖÌ¼¤µ¤ó¤â¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤ËÈà»á¤È¹Ô¤¯Æü¤¬Íè¤Þ¤¹¤Í¡ª¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê²ÈÂ²¤À¤Í¡Á¡×¡Ö¤¢¡¼¤Ê¤ó¤«µã¤±¤Þ¤¹¡ÄºÇ½é¤Î¥Ç¡¼¥È¡¢¤½¤·¤Æº£¡¢¤³¤É¤â¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë¡ÄÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÅÄÂ¼½ß¡¢ºÊ¤È¤Î½é¥Ç¡¼¥È¾ì½ê¤ò²ÈÂ²¤ÇË¬¤ì¤ë
¡ÖÁÇÅ¨¤Ê²ÈÂ²¤À¤Í¡Á¡×ÅÄÂ¼¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥º¡¼¥È¥Ô¥¢£²¡¡²ÈÂ²¤Ç±Ç²è´Û¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢1Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£±Ç²è´Û¤Ç¤Î²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£¡Ö¥Ñ¥Ñ¤È¥Þ¥Þ¤ÎºÇ½é¤Î¥Ç¡¼¥È¤â±Ç²è´Û¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤âÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö·îÆü¤¬Î®¤ì²ÈÂ²¤Ç±Ç²è´Û¤Ë¹Ô¤±¤ë¤³¤È¤ò¤È¤Æ¤â¹¬¤»¤Ë´¶¤¸¤¿¤è¡£¤¢¤Ê¤¿¤¿¤Á¤â¤³¤ì¤«¤éÀè¤ËÁÇÅ¨¤Ê¿Í¤¿¤Á¤È±Ç²è´Û¤Ç¤Î»þ´Ö¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£´ÊÃ±¤ËÈóÆü¾ï¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¾ì½ê¤Ç¤¹¡£±Ç²è´Û¤ÇÂô»³¤ÎºîÉÊ¤È»×¤¤½Ð¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¡¢Ì¼¤¿¤Á¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤âÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö52ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×4Æü¤Ë¤Ï¡Ö52ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢2¿Í¤ÎÌ¼¤ËÊú¤ÉÕ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤¿ÅÄÂ¼¤µ¤ó¡£¡Ö¼¡½÷¤¬¼ó¤ò¥Á¥å¡¼¥Á¥å¡¼µÛ¤Ã¤Æ¤¯¤ëw¡×¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢Ãç¤ÎÎÉ¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ï¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
(Ê¸:Â¿Ä®Ìî Ë¾)