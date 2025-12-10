なか卯の「福袋」発売開始へ！ バケツ型トートバッグやクーポンが入ったお得なセット
丼ぶりと京風うどんの「なか卯」は、12月19日（金）10時00分から、オリジナルグッズとお得なクーポンが入った「なか卯の福袋」を、全国の店舗で数量限定販売する。
【写真】羽織った際に便利なボタン付き！ ブランケットなどグッズもIN
■冬にぴったりなグッズを封入
今回登場する「なか卯の福袋」は、「トートバッグ」、「ブランケット」、「なか卯の赤さじ」、3000円分の「お年玉クーポン（200円×15枚）」が入ったお得な福袋。（価格は税込）
赤いワッペンが映える落ち着いた風合いの「トートバッグ」は、裏地に「なか卯」の“こだわり卵”をモチーフにしたたまごデザインをあしらっており、荷物が多い日のお出かけにもぴったりなバケツ型大容量サイズとなっている。
また、ふんわり柔らかく肌触りのよいボタン付き「ブランケット」と、店舗でも使用されている「なか卯の赤さじ」もセット。
なお、「お年玉クーポン」の有効期間は、2026年1月1日（木・祝）から2026年7月31日（金）まで。全国の店舗でメイン商品1品につき、1枚利用することができる。
