山形県では、前線や暖かく湿った空気の影響により、１１日は大気の状態が非常に不安定となる見込みです。竜巻などの激しい突風や落雷、ひょう、急な強い雨に注意してください。

［気象概況］

１１日は、低気圧が発達しながら日本海から千島近海に進み、低気圧からのびる寒冷前線が東北地方を通過するでしょう。低気圧や前線に向かって流れ込む暖かく湿った空気や上空の寒気の影響で、東北地方では大気の状態が非常に不安定となる見込みです。

このため、山形県では、積乱雲が発達し雷の発生する所があるでしょう。





［防災事項］山形県では、１１日は、竜巻などの激しい突風や落雷、急な強い雨、ひょうによる農業施設等への被害に注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、頑丈な建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。

