「アイドルマスター シンデレラガールズ」よりCuteアイドル「島村卯月」、「一ノ瀬志希」、「辻野あかり」がちびぐるみで登場
【アイドルマスター シンデレラガールズ Cuteアイドル ちびぐるみ＆ポーチセット】 12月11日 予約開始
BANDAI SPIRITSは、「アイドルマスター シンデレラガールズ」より「島村卯月」、「一ノ瀬志希」、「辻野あかり」のちびぐるみ＆ポーチセットを通販サイト「プレミアムバンダイ」にて12月11日予約受付を開始する。
本商品はコンプリート設定資料集「All for YOU!!!THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS Recollections」のカバーガールからCuteアイドルの3人がちびぐるみで登場。カバーイラストを元に表情や衣装が再現されている。
またちびぐるみとお出かけしやすいポーチが付属する。
All for YOU!!!THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS Recollections- バンプレストブランド(BANDAI SPIRITS) (@BANPRE_PZ) December 9, 2025
カバーガールたちの #ちびぐるみ ＆ポーチセットが登場✨
本日はCuteアイドルたちのちびぐるみサンプル画像を公開！
12月11日(木)から #プレミアムバンダイ で予約開始✨️https://t.co/7tDm70hXWU#デレマス #BANPRESTO pic.twitter.com/exGXqf6ZDd
