【アイドルマスター シンデレラガールズ Cuteアイドル ちびぐるみ＆ポーチセット】 12月11日 予約開始

　BANDAI SPIRITSは、「アイドルマスター シンデレラガールズ」より「島村卯月」、「一ノ瀬志希」、「辻野あかり」のちびぐるみ＆ポーチセットを通販サイト「プレミアムバンダイ」にて12月11日予約受付を開始する。

　本商品はコンプリート設定資料集「All for YOU!!!THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS Recollections」のカバーガールからCuteアイドルの3人がちびぐるみで登場。カバーイラストを元に表情や衣装が再現されている。

　またちびぐるみとお出かけしやすいポーチが付属する。

THE IDOLM@STER TM ＆ (C)Bandai Namco Enterainment Inc.