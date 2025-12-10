グラニフで「チェンソーマン」コラボアイテムが12月16日発売。オンライン予約は本日12月10日から
グラニフはTVアニメ「チェンソーマン」とのコラボアイテムを12月16日に発売する。オンライン予約は12月10日から開始しており、12月15日までは付与されるポイントが2倍となる。
今回のコラボでは「チェンソーマン」より「デンジ」や「ポチタ」、「マキマ」、「早川アキ」、「パワー」といったキャラクターを描いたカットソー、カーディガンなどがラインナップされている。早川家の面々が食卓を囲む姿や、「ポチタ」が前面に描かれたカーディガン、靴下なども登場する。
マキマ｜長袖Tシャツ：4,900円
チェンソーマン｜長袖Tシャツ：4,900円
早川家｜裏毛スウェット：6,900円
ポチタ｜裏毛スウェット：6,900円
早川アキ｜裏毛ジップパーカー：8,900円
パワー｜裏毛パーカー：7,900円
チェンソーマン 叫び｜ジャカードニット：7,900円
ポチタ パターン｜ジャカードカーディガン：7,900円
easy revenge！｜ルーズシャツ：7,900円
チェンソーマンとサムライソード｜カーゴパンツ：8,900円
デンジとマキマ｜裏毛パンツ：7,900円
ポチタ｜リバーシブルブルゾン：14,000円
チェンソーマン｜Tシャツ：3,500円
デンジとポチタ｜Tシャツ：3,500円
ボム｜Tシャツ：3,500円
ナガスギルイヌとポチタ｜Tシャツ：3,500円
早川アキ｜キャップ：3,900円
チェンソーマン 叫び｜ウォレット：5,500円
ポチタ パターン｜ミドルソックス：1,200円
デンジとポチタ｜バックパック：7,900円
(C)藤本タツキ／集英社・MAPPA
(C)2025 MAPPA／チェンソーマンプロジェクト (C)藤本タツキ／集英社