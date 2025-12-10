【グラニフ「チェンソーマン」コラボ】 12月16日 店頭発売予定 12月10日～ オンライン予約開始

グラニフはTVアニメ「チェンソーマン」とのコラボアイテムを12月16日に発売する。オンライン予約は12月10日から開始しており、12月15日までは付与されるポイントが2倍となる。

今回のコラボでは「チェンソーマン」より「デンジ」や「ポチタ」、「マキマ」、「早川アキ」、「パワー」といったキャラクターを描いたカットソー、カーディガンなどがラインナップされている。早川家の面々が食卓を囲む姿や、「ポチタ」が前面に描かれたカーディガン、靴下なども登場する。

マキマ｜長袖Tシャツ：4,900円

チェンソーマン｜長袖Tシャツ：4,900円

早川家｜裏毛スウェット：6,900円

ポチタ｜裏毛スウェット：6,900円

早川アキ｜裏毛ジップパーカー：8,900円

パワー｜裏毛パーカー：7,900円

チェンソーマン 叫び｜ジャカードニット：7,900円

ポチタ パターン｜ジャカードカーディガン：7,900円

ポチタ パターン｜ジャカードカーディガン：7,900円

easy revenge！｜ルーズシャツ：7,900円

チェンソーマンとサムライソード｜カーゴパンツ：8,900円

デンジとマキマ｜裏毛パンツ：7,900円

ポチタ｜リバーシブルブルゾン：14,000円

チェンソーマン｜Tシャツ：3,500円

デンジとポチタ｜Tシャツ：3,500円

ボム｜Tシャツ：3,500円

ナガスギルイヌとポチタ｜Tシャツ：3,500円

早川アキ｜キャップ：3,900円

チェンソーマン 叫び｜ウォレット：5,500円

ポチタ パターン｜ミドルソックス：1,200円

デンジとポチタ｜バックパック：7,900円

(C)藤本タツキ／集英社・MAPPA

(C)2025 MAPPA／チェンソーマンプロジェクト (C)藤本タツキ／集英社