ビッグボーイ、クリスマス限定デザートを発売 - 次回最大1,000円引きになるクーポンも配布
ハンバーグ&ステーキレストランの「ビッグボーイ」「ヴィクトリアステーション」は12月11日より、「クリスマスキャンペーン」を開催している。
ビッグボーイ「クリスマスキャンペーン」
同キャンペーンでは、クリスマス期間限定のデザート「クリスマスケーキ」(473円)が登場。しっとり濃厚なチョコレートケーキにベルギー産のクーベルチュールチョコレートを使用したホイップ、チョコレートソース、金粉をトッピングした一品で、プレートには、爽やかな酸味が特長のカシスアイスやいちごソースが彩っている。
ビッグボーイ(左)クリスマスクーポン、(右)クリスマスミニカー
また、次回利用時に最大1,000円引きとなるクーポンの配布や、小学生以下のおこさま向けに、期間限定特典として「クリスマスぬり絵」や「クリスマスミニカー」も用意されている。なお、数量限定につき無くなり次第終了となる。
クリスマスキャンペーンの開催期間は12月11日〜26日。クーポンの配布期間は12月20日〜25日となっている。
