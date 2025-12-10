²ð¸îÎò20Ç¯¡£¿É¤¤¤È´¶¤¸¤Ê¤¤¤¿¤á¤Î¿´ÆÀ¤Ï¡©¥á¥¤¥×¥ëÄ¶¹ç¶â¡¦°ÂÆ£¤Ê¤Ä¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼
¿Íµ¤¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ø¥á¥¤¥×¥ëÄ¶¹ç¶â¡Ù¤Î°ÂÆ£¤Ê¤Ä¤µ¤ó¡£·ÝÇ½³èÆ°¤ò¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢20Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ²ð¸î¤Î¸½¾ì¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ð¸îÊ¡»ã»Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤ä¤ä¤ê¤¬¤¤¡¢¤³¤ì¤«¤é²ð¸î¤ò»Ï¤á¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¥×¥í¤âµß¤ï¤ì¤ë
6ºÐ¤Î¤È¤¤Ë¿ÆÀÌ¤¬±Ä¤à²ð¸î»ÜÀß¤ØÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¡¢²ð¸î¤ÎÀ¤³¦¤ËÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦°ÂÆ£¤Ê¤Ä¤µ¤ó¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾É¾õ¤òÊú¤¨¤ëÍøÍÑ¼Ô¤È¤Õ¤ì¤¢¤¦Ãæ¡¢²ð¸î¤Î³Ú¤·¤ß¤ò´¶¤¸¤¿¤½¤¦¡£
¡½²ð¸îÎò¤¬20Ç¯¤â¡©
Ãæ¡¦¹âÀ¸¤Î¤È¤¤Ï¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤ä¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤È¤·¤Æ½ÇÉã¤Î»ÜÀß¤ÇÆ¯¤¡¢¥Û¡¼¥à¥Ø¥ë¥Ñ¡¼2µé¤Î»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢Ìë´Ö¤ÎË¬Ìä²ð¸î¤â¿ôÇ¯´Ö·Ð¸³¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î²ð¸î·Ð¸³¤Ç°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
Ç§ÃÎ¾É¤ò´µ¤¦¤ª¤¸¤¤¤µ¤ó¤Î²È¤òË¬Ìä¤·¤¿¤È¤¤Î¤³¤È¡£»ä¤Ï¾®¤µ¤Ê ÀÞ¤êÄá¤òÀÞ¤ë¤Î¤¬ÆÀ°Õ¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¼«Ëý¤²¤Ë¤ª¤¸¤¤¤µ¤ó¤Ë¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¼¡¤Î½µ¡¢ºÆ¤ÓË¬¤ì¤ë¤È¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ËÂç¤¤ÊÀÞ¤êÄá¤¬¡Ä¡Ä¡ª ¤½¤Î²£¤ËÅº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤´²ÈÂ²¤«¤é¤Î¼ê»æ¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢»ä¤¬µ¢¤Ã¤¿ÍâÆü¤Ë¤ª¤¸¤¤¤µ¤ó¤¬¼«¤é¿Ê¤ó¤ÇÀÞ¤êÄá¤òÀÞ¤Ã¤¿¤³¤È¡¢¤½¤Î»Ñ¤Ë²ÈÂ²¤¬¿´¤«¤é¤¦¤ì¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡× ¤È¤¤¤¦´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤¬ÄÖ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ ¤ª¤¸¤¤¤µ¤ó¤È¤´²ÈÂ²¤Î¡Ö¿Æ»Ò¤Î»þ´Ö¡×¤ò¾¯¤·¤Ç¤â¼è¤êÌá¤¹¤ª¼êÅÁ¤¤¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤À¤È¼Â´¶¡£
²ð¸î¤Î»Å»ö¤Ï·è¤·¤Æ¥é¥¯¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡Ê¤É¤ó¤Ê¿¦¶È¤â¤Ç¤¹¤¬¡Ë¡¢¤¢¤ÎÆü¤Î¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤Ë¡¢»ä¼«¿È¤Î¿´¤âµß¤ï¤ì¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ä¥é¥¤¡¦¥¥¿¥Ê¥¤¡¦¥¯¥µ¥¤¡¡²ð¸î¤Ï¤½¤ì¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ª
¡½²ð¸î¤Î¥×¥í¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é²ÈÂ²¤Î²ð¸î¤ò»Ï¤á¤ë¿Í¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
»ä¤¿¤Á¤Ï»Å»ö¤Ê¤Î¤ÇÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â³ä¤êÀÚ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤´²ÈÂ²¤Î¤«¤¿¤À¤È´¶¾ð¤òÀÚ¤êÎ¥¤¹¤Î¤¬¤à¤º¤«¤·¤¤¤â¤Î¡£¿Æ¤Î¤¿¤á¤Ë¡Ä¡Ä¤È¼«Ê¬¤Î»þ´Ö¤ò³ä¤¤¤Æ²ð¸î¤ò¤·¡¢ÂçÊÑ¤Ê»×¤¤¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤¤Ï¤É¤¦¤«¡¢»ä¤¿¤Á¥×¥í¤òÍê¤Ã¤Æ¥é¥¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡¡
ºÇ¸å¤Ë¤³¤Î¾ì¤ò¤ª¼Ú¤ê¤·¤Æ¡¢¸½ºß²ð¸î¿¦¤Ë½¢¤¤¤Æ¤¤¤ë³§¤µ¤ó¤Ë¡¢¿´¤ò¤³¤á¤Æ¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤é¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤½¤ì¤È¤È¤â¤Ë¡¢²ð¸î¤Î»Å»ö¤Ë¤ä¤ê¤¬¤¤¤ò´¶¤¸¡¢¤³¤ÎÀ¤³¦¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¤ë¤È¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª
¥Ä¥é¥¤¡ª ¤È´¶¤¸¤Ê¤¤¤¿¤á¤Î¡Ò¤Ê¤ÄÎ®¡¦ ¿´ÆÀ3¥«¾ò¡Ó
°ì¡¢¼«Ê¬¤ÎÀ¸³è¤Ï¡¢ÀäÂÐ¤ËÄü¤á¤Ê¤¤¡ª
°ì¡¢²ð¸î¤âÊÙ¶¯¡£ÃÎ¼±¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¼«Ê¬¤ò½õ¤±¤ë¤È¹Í¤¨¤ë¤Ù¤·¡ª
°ì¡¢Âè»°¼Ô¤Î¼ê¤¬¡¢¤¢¤Ê¤¿¤òµß¤¦¡ª
²ð¸î¤Ï°ì¿Í¤ÇÊú¤¨¹þ¤à¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»Ù¤¨¹ç¤¤¤Ê¤¬¤éÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¡£°ÂÆ£¤µ¤ó¤Î·Ð¸³¤¬¡¢²ð¸î¤È¸þ¤¹ç¤¦³§¤µ¤ó¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡£
¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Ä¡Ä°ÂÆ£¤Ê¤Ä¤µ¤ó
1981Ç¯¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£2012Ç¯¤Ë¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤µ¤ó¤È¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤ß¡Ö¥á¥¤¥×¥ëÄ¶¹ç¶â¡×¤ò·ëÀ®¡£¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤ÆË»¤·¤¯³èÌö¤¹¤ëÃæ¡¢23Ç¯3·î¤Ë²ð¸îÊ¡»ã»Î¤Î¹ñ²È»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¡£¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤ÎÊä½õ»ö¶È¡ÖGO!GO!KAI-GO¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡× ¤ÎÉûÃÄÄ¹¤òÌ³¤á¤ë¡£¡Ø ²ð¸î¸½¾ìÎò 20Ç¯¡£¡Ù¡Ê¼çÉØ¤ÈÀ¸³è¼Ò¡Ë ¤ò24Ç¯¤Ë½ÐÈÇ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢²ð¸î¤Î»Å»ö¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ì ¤ë¿Í¤òÁý¤ä¤¹¤Ù¤¯¡¢±Ô°Õ³èÆ°Ãæ¡£