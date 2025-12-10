『鬼滅の刃』意外なキャラとクリスマス過ごす？ ケーキの売れ筋順位1〜3位発表
アニメ『鬼滅の刃』のクリスマス限定デザインのプリントケーキが現在、プリロール公式サイトにて予約受付中。売れ筋ランキングも発表されており、3位まで公開されている。
【写真】怖い…童磨や猗窩座のクリスマスケーキ（笑）美味しそう？な絵柄
プリロールの商品は全て公式ライセンス商品で、版権契約を交わしており、今回のケーキは選べる豊富なXmasデザインが全16種。たっぷりの甘酸っぱいイチゴが入ったケーキは、購入時に「ホイップクリーム」か「チョコクリーム」を選ぶことができ、クリスマスイブ12月24日お届けの注文締切日は16日までとなっている。
現在（10日午前10時）の売れ筋は、1位が冨岡義勇、2位が時透無一郎、3位が上弦の鬼・童磨となっている。
ネット上では「ランキングが変わってまた義勇一位！！すごい」「童磨とクリスマスか〜」などの声が出ている。
■商品名
クリスマスプリケーキ
■商品価格
5,670円（税込）※クール便送料別
■商品サイズ
ホールケーキ 5号サイズ（直径15cm×高さ7cm）
■注文方法
商品専用サイトより注文
■配送形態
ヤマト運輸によるクール便配送
