１０日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１５６円７１銭前後と前日の午後５時時点に比べ５０銭強のドル高・円安となっている。



９日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５６円８８銭前後と前日に比べ９５銭程度のドル高・円安で取引を終えた。同日発表の米１０月雇用動態調査（ＪＯＬＴＳ）が強い内容となったことなどから一時１５６円９５銭まで上伸した。



前日に米長期金利が上昇したことがドルの支えとなり、この日の東京市場のドル円相場も堅調な展開。１０日に米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）の結果発表を控えて動きにくさはあるものの、米雇用の底堅さから来年の米利下げペースが緩やかになるとの見方が多いようだ。日経平均株価の続伸を手掛かりとしたリスク選好的なドル買い・円売りがみられるなか、午前９時３０分ごろには１５６円９３銭をつける場面があった。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１６２６ドル前後と前日の午後５時時点に比べて０．００１０ドル強のユーロ安・ドル高。対円では１ユーロ＝１８２円２０銭前後と同４０銭程度のユーロ高・円安で推移している。



出所：MINKABU PRESS