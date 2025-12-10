オークマが底堅い、売り出し決議も１１月工作機械受注が株価支援

オークマ<6103.T>が底堅い。９日の取引終了後、既存株主である金融機関による合計４３４万７９００株の売り出しと、需要状況に応じた上限６５万２１００株のオーバーアロットメントによる売り出しを実施すると発表した。売り出しによる需給面での影響を和らげるため、取得総数３５０万株（自己株式を除く発行済み株式総数の５．７８％）、取得総額１００億円を上限とする自社株買いの実施も開示した。自社株買いの取得株数の上限よりも売り出し株数が多く、寄り付き直後は需給悪化を警戒した売りが出たものの、前日に公表された業界団体による１１月の工作機械受注の速報値に対して評価する向きもあり、工作機械株への見直し買いがオークマ株にも波及したようだ。



日本工作機械工業会は９日午後３時ごろ、１１月の工作機械受注の速報値を発表。受注総額は前年同月比１４．２％増の１３６２億９１００万円となった。内需が落ち込んだ半面、外需が同２３．２％増と高い伸びを示した。また、１０日付の日刊工業新聞は工作機械主要４社の１１月受注実績について報道。オークマの受注実績は前年同月比４．６％増となり、輸出に関しては同１４．８％増と１４カ月連続で前年同月を上回ったという。



出所：MINKABU PRESS