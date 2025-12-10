＜みんかぶ・個人投資家の予想から＞＝「買い予想数上昇」４位にリンカーズ ＜みんかぶ・個人投資家の予想から＞＝「買い予想数上昇」４位にリンカーズ

「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１０日午前１０時現在で、リンカーズ<5131.T>が「買い予想数上昇」で４位となっている。



１０日の東京市場で、リンカーズは小じっかり。同社は１２日に２６年７月期第１四半期（８～１０月）の連結決算を発表する予定で、期待感が買い予想数上昇につながっているようだ。



なお、９月１２日に公表した今期の通期連結業績予想は、売上高が前期比２１．９％増の１６億５８００万円、営業損益は３億６８００万円の赤字（前期は４億５７００万円の赤字）。主力のビジネスマッチング事業ではＳａａＳ型ビジネスマッチングシステムである「Ｌｉｎｋｅｒｓ ｆｏｒ ＢＡＮＫ」や「Ｌｉｎｋｅｒｓ ｆｏｒ Ｂｕｓｉｎｅｓｓ」の拡販に注力し、ストック収益の積み上げによって安定的な利益基盤の回復と強化を図るとしていた。



出所：MINKABU PRESS