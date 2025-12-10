「攻撃機会のほぼすべてに関与」PK誘発に好機創出のモナコ南野拓実、CLガラタサライ戦のPOTM選出!!
モナコ(フランス)の日本代表MF南野拓実がUEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)リーグフェーズ第6節でプレイヤー・オブ・ザ・マッチ(POTM)に選出された。『uefa.com』が伝えている。
9日に行われたリーグフェーズ第6節でモナコはガラタサライをホームに迎えた。4-2-3-1のトップ下の位置で先発出場した南野は序盤から果敢なプレッシングで守備面での貢献を見せると、徐々に攻撃に絡む回数を増やし、前半24分にはFWフォラリン・バログンへクロスを供給するなど好機を生み出していく。
後半3分にはDFバンデルソンのクロスから左足ボレー。枠を捉えたシュートは相手GKに阻まれたが、こぼれ球を自ら拾うとDFダビンソン・サンチェスのファウルを誘ってPKを獲得。キッカーを務めたMFデニス・ザカリアにストップされるも、南野は14分、17分とともにバログンへ決定的なラストパスを送って存在感を示す。
南野のパスから幾度となく好機を迎えたバログンのシュートはことごとく外れていたが、23分にCKの流れから決勝点を記録。チームは1-0の完封勝利で今季2勝目を挙げた。
ピッチを後にする後半29分まで多くの好機を生み出して存在感を示した南野はPOTMに選出。UEFAのテクニカルオブザーバーグループは「南野はチームの攻撃機会のほぼすべてに関与し、決定的なパスを供給するとともに、知的な背後への動き出しでボールの受け取り役となった。さらに、彼の闘志がチームの攻撃の激しさを支えた」と選出理由を説明している。
2勝3分け2敗としたモナコは、残り2試合でレアル・マドリー、ユベントスという欧州の名門クラブと対戦。南野は「次の2試合の相手は非常に手強いけど、今はリーグアンに再び集中しなければならない。正しい方向に進んでいることを願っています」と語っている。
