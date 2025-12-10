2025年シーズンが終わり、プロ野球界は来季に向けた戦力再編の時期に入った。北海道日本ハムファイターズは、ドラフト会議で即戦力候補の大学生投手を1位指名し、長打力のある大学生外野手を2位で獲得するなど、ポイントを絞った補強を行った。しかし、一方でチームの精神的支柱であるベテランの不在や、ブルペンを支えた投手たちの保留者名簿からの除外が判明し、チームの陣容は大きく変化。

本記事では、新しく加入したドラフト新戦力と、チームを去る退団・引退選手（推測含む）の一覧を列挙した。日本ハムがドラフトで強化を図ったポジションと、「緊急で補強が必要な穴」を考察し、来季のチーム編成の課題を探る。

〈ドラフト新戦力〉

1位 大川 慈英 投手 明治大学

2位 エドポロ クリストファ ケイン セカンド 外野手 大阪学院大学

3位 大塚 瑠晏 内野手 東海大学

4位 半田 南十 内野手 日本大学藤沢高

5位 藤森 海斗 捕手 明徳義塾高

ポジション内訳 投手：1人、捕手：1人、内野手：2人、外野手：1人

ドラフト1位で明治大の大川を獲得。実績ある投手が多数抜けた穴を埋めるべく、即戦力投手の確保を最優先した選出とみられる。

〈退団・自由契約など、契約保留名簿外の主な選手〉

福田 俊 投手

Ａ．ザバラ 投手

Ｄ．バーヘイゲン 投手

石川 直也 投手

根本 悠楓 投手

松岡 洸希 投手

宮内 春輝 投手

伏見 寅威 捕手

古川 裕大 捕手

若林 晃弘 内野手

松本 剛 外野手

星野 ひので 外野手

ポジション内訳 投手：7人、捕手：2人、内野手：1人、外野手：2人

今後の緊急補強ポイント

退団選手と新規加入選手をポジション別に集計すると、投手は6人減、捕手は1人減、内野手は1人増、外野手は1人減となっている。ドラフトで将来性のある野手をバランスよく確保したが、松本剛・伏見といった経験豊富な選手の退団と、中継ぎ左腕を含む投手陣の確保が必要な状況か。今後、外国人補強やトレードなど球団の動向にも注目したい。

※2025年12月9日現在の情報を元に執筆している。

（SDAA編集部）