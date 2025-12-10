ジャーナリストの浜田敬子氏が１０日、テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」で、鈴木憲和農水大臣が、おこめ券推奨は利益誘導では？という指摘を否定していることに「利益誘導ではないか？と聞かれて、はい利益誘導ですと答える人はいない」とし、私見を述べた。

この日は日々話題に上るおこめ券について特集。鈴木大臣は９日の閣議後会見で、おこめ券推奨は利益誘導ではないか、との質問に「何度も申し上げておりますが私が利益誘導を何かすることは一切ありません」と明確に否定している。

これに浜田氏は「利益誘導ではないか？と聞いて、はい利益誘導ですと答える人は多分いない」と指摘し、「結果的にそれに当たるのではないか？という指摘だと思うし」とコメント。

そして「鈴木大臣はコメの価格に国は介入しない、市場に任せると言いながら、結果的に国の補助金を使ってコメと買うということに誘導することによって、本来であれば、コメは今、余っていて値段が下がるんじゃないかと言われているところ、下がっていない。それを下がる可能性が無くなるということを、多くの首長が指摘している」と述べた。

また、おこめ券の事務経費の高さについても「お金だけ国から降りて、どう使うか丸投げされて、でも一番コストが高いおこめ券を推奨、国と自治体の感覚のズレをすごく感じる」とも語っていた。