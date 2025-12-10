エンゼルスが9日（日本時間10日）、トレードでレッドソックスからボーン・グリッソム内野手（24）を獲得したことをMLB公式サイトなどが伝えた。米移籍情報サイト「トレード・ルーマーズ」は、この補強が今オフのエンゼルスの方針を象徴していると分析している。

今オフのエンゼルスは“かつてのトッププロスペクト”を集め、再生を試みる路線を徹底している。すでに2019年ドラフト1巡目（全体11位）のアレク・マノア投手をFAで、さらに18年のドラフト1巡目（全体11位）のグレイソン・ロドリゲス投手をトレードで獲得したが、いずれも近年は故障に苦しんだ元一流プロスペクト。今回のグリッソムも、その延長線上にある。

グリッソムは19年のドラフト11巡目（全体337位）だったが、ブレーブスで急成長した有望株。22年夏にトップ100プロスペクト入り。23年にメジャーデビューすると、156打席で打率.291、出塁率.353、長打率.440を記録し、ダンスビー・スワンソンの後継の遊撃手候補として大きな期待を集めた。

しかし守備面の不安や打撃の停滞もあり、ブレーブスは24年オフにクリス・セールとの交換でレッドソックスへ放出。当初はボストンの“勝ちトレード”とみられたが、結果は真逆だった。セールは2024年に防御率2.38でナ・リーグのサイ・ヤング賞を受賞。一方のグリッソムは、2024年は 114打席で打率.190、0本塁打、6打点と低迷し、25年は足底筋膜炎でシーズンを棒に振った。

それでもエンゼルスにとってはグリッソムは“買い時”と言える。チームは過去10年以上プレーオフから遠ざかっており、巻き返しのためには戦力の底上げが不可欠。特に 二塁と三塁はレギュラー不在 で、グリッソムには十分な出場機会が見込まれる。仮にエンゼルスで才能を開花させることができれば、まだメジャー在籍2年未満のため、最大5年間の保有が可能。低コストで高いリターンが期待できる、エンゼルスらしい再生プロジェクトとなりそうだ。