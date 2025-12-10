芸能事務所「ＦＩＲＳＴ ＡＧＥＮＴ」が、全国のフリーアナウンサーを対象にオーディションを開催することを１０日までに発表した。

１次オーディションは履歴書や写真、簡単な自己紹介ＵＲＬ（任意）、自身のＳＮＳ（任意）を入力し、メールによる審査。２次はマネジャーによる対面、またはオンラインによる面接審査。最終オーディションは、総責任者のフリーアナウンサー・吉川美代子や、大手配信系プラットフォームで活躍するプロデューサーによる面接審査。

締め切りは、来年１月３０日いっぱいまで。

事務所は、俳優・浅野温子や、マレーシアへの移住生活を始めたタレント・優木まおみ、ピーターこと池畑慎之介、著書「イクサガミ」がＮｅｔｆｌｉｘで話題の直木賞作家・今村翔吾氏、結婚を発表したばかりの元乃木坂４６松村沙友理、元ＡＫＢ４８・武藤十夢、グラビアアイドル・志田音々といった文化人からアイドルまで、１４０人超のタレントが所属。最近では、佐久間みなみアナウンサーらをフジテレビに送り出している。

吉川は「フリーであろうが、放送局の社員であろうが、アナウンサーを名乗るにはそれなりのアナウンス技術と社会情勢の勉強、一般常識や教養などが必要です。容姿や個性だけで仕事ができるとは考えないように。オーディションに受かっても安心せずに、地道な努力を続けてください」とエールを送る。

そのほか、キー局のアナウンサー出身者としては内藤裕子（元ＮＨＫ）、寺田理恵子（元フジテレビ）、吉崎典子（同）、南美希子（元テレビ朝日）らがいる。

合格者は、無料のアナウンスレッスンやボイストレーニングなどが提供される。