茨城県古河市の介護老人保健施設で２０２０年、入所者２人の体内に空気を注入して殺害したとして、殺人罪などに問われた元施設職員、赤間恵美被告（３９）の裁判員裁判の初公判が１０日、水戸地裁（山崎威裁判長）で始まった。

赤間被告は「私は２人を殺害しておりません」と述べ、弁護側も殺人罪について無罪を主張した。

２人を殺害したことを示す直接的な証拠が乏しいとされ、検察側が被告の事件への関与をどう立証するかが焦点となる。

起訴状などでは、被告は２０年５月３０日、同市の施設「けやきの舎（いえ）」で、鈴木喜作さん（当時８４歳）の血管に点滴用チューブから注射筒（シリンジ）で空気を注入し、空気塞栓（そくせん）による急性循環不全で死亡させたほか、同年７月６日には吉田節次さん（当時７６歳）を同じ方法で殺害したとしている。

同市のスーパーで２１年１１月、食料品などを盗んだとする窃盗罪にも問われており、同罪については起訴事実を認めた。

検察側は冒頭陳述で、鈴木さんの体調が急変する直前、被告が居室にいた点などに触れ、「第三者の犯行を合理的に説明することは極めて困難だ」と主張。吉田さんが死亡した日には、被告のバッグから事件に使用したとみられるシリンジ２本が見つかっていたことも明らかにした。

公判は結審まで５９回行い、判決は来年７月７日を予定している。初公判から判決までの期間は２１０日間で、最高裁によると、今年６月までに判決が言い渡された裁判員裁判で過去２番目の長さとなる。