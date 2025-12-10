グラビアアイドルの新田妃奈（26）が10日までに、自身のインスタグラムやストーリーズを更新。グラビアショットを投稿した。

「週刊SPA！発売です」と報告し、黒に金色ラインが入った奇抜なデザインのファスナー付き胸元露出水着ショットを公開した。さらに「ゲット報告嬉しいよ〜ハート やっぱり予想通りの人気ページでした 今までの撮り下ろしとは違う、水場でのシーンや、セクシーな衣装どうかなぁ？ MySPAでの限定インタビューや限定グラビアも必見だよ コンビニ、書店、ネットでぜったいゲットしてね」と呼びかけた。

また、別の投稿では「『え○え○Hカップ』初のSPAさんでは、1ページ目から、かなり責めてるポーズが見れると思います」と赤いランジェリー姿もアップ。「みんなが好きな色の水着も着たよ 今までとは違うシチュエーションも楽しかったです 髪型や衣装もセクシーでとてもたのしかったなぁ」と伝えた。

ファンやフォロワーからも「めちゃかわいい」「セクシーで可愛い」「どの画角も素敵過ぎる」「美しい」「魅力的すぎる」「うっとりしちゃいます」「ボリューム満点」「最強にお似合い」などのコメントが寄せられた。

新田は東京都出身。白百合女大在学中に出場した大学生ミスコンテスト「MISS CIRCLE CONTEST 2021」で準グランプリに輝いた。今年4月にグラビアデビュー。7月の1stDVD「ひな祭り」に続き、11月にも2ndDVD「えちえちプリンセス」を発売。身長160センチで、バストは93センチのHカップ。「令和1エロい完売クイーン」と称されたこともある。11月17日に行われた格闘技イベントの「RIZINガール2026」最終オーディションで選出され、来年の活動が決まった。特技は暗算。血液型A。