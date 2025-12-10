TVS REGZAは、4K Mini LEDレグザゲーミングモニター「RM-G278R」(27インチ/27V型)、および、4Kレグザゲーミングモニター「RM-G277R」(27インチ/27V型)を2025年12月19日から順次発売します。

「RM-G278R」

記事のポイント レグザのハイエンドテレビにも採用されているMini LEDバックライトを搭載したゲーミングモニターが登場。高輝度かつ高コントラスト、広色域でゲームだけでなく、ネット動画なども高画質で楽しめます。

「RM-G278R」は、レグザゲーミングモニター初の4K Mini LED採用「ブラックワイドアングル液晶パネル」を搭載したモデルです。1152分割のMini LEDバックライトと量子ドットフィルムにより、高輝度・高コントラスト・広色域の映像表現を実現しています。

↑「ブラックワイドアングル液晶パネル」の概要。

VESA DisplayHDR 1400規格にも対応し、高コントラストでダイナミックな映像を再現します。さらに、広視野角ワイドアングルシートにより、上下左右178度の広視野角を実現しています。

また、低反射コートを採用しており、外光からの映り込みを低減します。

「RM-G277R」は、液晶パネルに上下左右178度の広視野角を実現するFast IPS （In Plane Switching）を採用。視聴位置による色合いやコントラストの変化を抑制し、快適なプレイ環境を実現します。VESA DisplayHDR 400に対応し、実用最大出力2W＋2Wのスピーカーも内蔵しています。

「RM-G277R」

両機は、4K／160HzとフルHD／320Hzの2つの表示モードを簡単に切り替えられる「デュアルモード」に対応しています。最大リフレッシュレートは320Hz（フルHD時）で、応答速度は1ms（GTG）を実現。HDMI2.1規格のVRR、Adaptive-Sync機能にも対応しており、動きの激しいゲームでも快適にプレイできます。

また、映像モードも充実しており、ゲーム向け4種、一般コンテンツ向け4種のモードをサポート。さらに、ユーザーが調整した映像設定を最大3件までプリセット登録できます。

FPSなどの競技性が高いゲームはもちろん、メディアストリーミングデバイスなどを使用した動画も高画質で楽しめます。

↑「RM-G278R」の背面。

USB-C端子を搭載しており、DP Alternateモード対応のPCと接続することで、ゲーミングモニターへの映像・音声出力、およびPCへの給電を、USB Type-Cケーブル１本で実現できます。給電能力は、「RM-G278R」が最大90W、「RM-G277R」が最大65Wです。

TVS REGZA 「RM-G278R」「RM-G277R」 発売日：G278R／2025年12月19日、G277R／2026年1月23日 オープンプライス

