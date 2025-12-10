冬はスカートよりこっちかも！【ユニクロ】40・50代にもおすすめ♡「きれい見えパンツ」

日々寒さが深まり、ミドル世代の装いも寒さ対策にシフトする時期。暖かさとスマートさの両方を狙いたいなら、脚をすっぽり包み込むパンツが最適かも。今回はそんなアイテムを【ユニクロ】からピックアップ！ 冬にぴったりの素材感と上品なルックスで、40・50代のデイリーにちょうどいいバランスで取り入れられそうです。ユニ女のママインフルエンサー@shocogram__さんの着こなしもあわせて、早速チェックしてみてください。

寒さ対策をしながらきれいめに穿けるテーパード

【ユニクロ】「ウォームストレッチパンツ」\4,990（税込）

スッキリとしたクリーンなシルエットが魅力のテーパードパンツ。裏面には保温機能のある起毛素材を使用しており、防寒対策にもぴったりのアイテムです。従来の二層生地から一層構造へと進化し、着ぶくれしにくくなったとのこと。縦横に伸びる2WAYストレッチ素材で動きやすく、日常からアクティブシーンまで幅広く頼れるアイテムになりそう。カラーはネイビー、ダークグレー、ブラック、ナチュラルの全4色展開です。

幅広いテイストのトップスとあわせやすい一本

すっきり整ったテーパードパンツを、@shocogram__さんも「きれいめ派さんにもおすすめ」と紹介。上品なルックスだから、ワンツーでも落ち着いた大人のムードに。ミニマルなリブセーターを合わせたきれいめコーデにも自然に馴染みます。あえてゆるっとしたトップスに合わせてメリハリのあるシルエットを楽しむのもおすすめ。幅広いテイストにすっと馴染み、着回し力も期待大の一本です。

心地よさときれい見えを両立したニットパンツ

【ユニクロ】「ウォッシャブルニットリブパンツ」\2,990（税込）

リラクシーな一本を探しているなら、こちらのニットパンツがおすすめ。裾まで自然に落ちるシルエットと細めのリブの表情が、コーデにスマートさをプラスしてくれます。ユニクロ公式サイトでも「チクチクしにくく、やわらかい肌ざわり」と紹介されているように、快適な穿き心地にも期待。洗濯機で手軽に洗えるため、デイリーに使いやすいのも嬉しいポイント。

ふんわりブラウスを合わせて上品な大人コーデに

スッキリとしたシルエットのニットパンツは、ボリューム感のあるトップスとも好相性。@shocogram__さんは、ふんわりとしたブラウスを合わせて、フェミニンな雰囲気に仕上げています。カラーバリエーションが豊富なので、ワントーンやモノトーン、淡色コーデも気軽に楽しめそう。小物を今季注目のブラウンカラーを基調にすることで、シックでありながらトレンド感のあるムードに。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事ではユニクロ、@shocogram__様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Kae.S