あずさの1stシングル「I’m just me」が配信スタートとなった。

沖縄県出身、2007年生まれのあずさは18歳の女子高生シンガーシンガーソングライターだ。幼少時より沖縄県内を中心にモデル、タレントとして活躍していた彼女は、2024年にInstagramに初投稿したRADWIMPS「me me she」の弾き語りカバー動画に大きな反響が集まり、TikTokに投稿された清水翔太「PUZZLE」や西野カナ「Always」のカバーは、10万回以上再生される人気となっている。

2025年8月には「#清水翔太PUZZLE武道館チャレンジ」オーディションで約1,600件の応募の中から最終参加者49名に選ばれ、コーラスメンバーとして日本武道館のステージに立ち、「PUZZLE（Another ver.）」のMUSIC VIDEOにも出演したことでも話題になったところだ。

デビュー作となった「I’m just me」は、自身を含め全力で夢を追いかけるすべての人達への応援ソングとなっており、YUIのプロデュースや、中川翔子、雨宮天、SCANDALなど多くの人気アーティストへの楽曲提供で知られる近藤ひさしが作詞・作曲・プロデュースを手掛けたもの。

ジャケットは、「陰キャギャルでもイキがりたい！」などで知られる人気漫画家・イラストレーターのかしわぎつきこが描き下ろしている。

@azuazu_0508 明日12月10日に初めてのオリジナル曲「I'm just me」が配信リリースされます🥲✨ MUSIC VIDEOもあるとか無いとか…あるとか🫢 是非楽しみに待ってていただけたら嬉しいです💓 #沖縄#fyp ♬ オリジナル楽曲 - あずさ (18)

「はじめまして！あずさです！沢山の素敵な方々の力で出来た「I’m just me」という大切な楽曲を、今度は私の力でより多くの方へ届けられるように、全力で頑張りたいと思います！！」──あずさ

あずさ 1st digital single 「I’m just me」

2025.12.10 release

配信 https://orcd.co/im-just-me

あずさInstagram

https://www.instagram.com/azuazu_0508/

あずさTikTok

https://www.tiktok.com/@azuazu_0508