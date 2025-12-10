世界で1億5400万人以上が体験する新型コロナウイルス感染後の集中力と記憶力が低下する症状の病理機序を韓国の研究陣が科学的に究明した。

韓国疾病管理庁国立保健研究院は10日、ネズミに新型コロナウイルスのスパイクタンパク質（S1）を鼻腔から投与した結果、S1タンパク質が脳に到達し神経細胞間連結（シナプス）機能を妨害するなど認知障害を引き起こす機序を確認したと明らかにした。S1タンパク質は記憶形成に重要なNMDA受容体遺伝子の発現を減少させ、認知症やパーキンソン病などと関連した毒性タンパク質の蓄積を増加させることが明らかになった。

世界の新型コロナウイルス累積感染者は7億7000万人以上だ。このうち約20〜30％が疲労、集中力低下、記憶力低下のような持続的な神経学的後遺症を体験している。これまでS1タンパク質が退行性変化を誘発するという可能性は提起されてきたが、直接的な作用機序は明らかになっていなかった。

ところが国立保健研究院の研究チームによる動物実験（モリス水迷路試験）でS1タンパク質を投与されたネズミが対照群よりも隠されたプラットフォームを探すのにより多くの時間がかかるなど、学習・記憶力が落ちている事実が確認された。開放空間の行動実験でも見慣れない環境での不安行動が増加し、新型コロナウイルスの感染後に現れる認知低下と同様の様相が観察された。

また、投与から6週間後に脳（海馬）で神経細胞数の減少とともに退行性脳疾患に現れるタウタンパク質、αシヌクレインなどのような病理タンパク質の蓄積が確認された。S1タンパク質による長期的な脳損傷の可能性も提起されたのだ。

治療の可能性も提示された。研究チームは同じ条件で糖尿病治療剤であるメトホルミンをともに処理した実験で、神経細胞機能が回復し毒性タンパク質の蓄積が減る効果を観察した。メトホルミンは広く使われている糖尿病治療剤で、メトホルミンの保護効果が証明された格好だ。

疾病管理庁関係者は「今回の研究は新型コロナウイルス感染後に現れる認知障害の治療の可能性を提示した初めての科学的根拠である点で意味がある」と説明した。

研究を主導したコ・ヨンホ博士の研究チームは、「今後の臨床研究を通じて集中力・記憶力の低下などのような慢性の新型コロナウイルス症候群（後遺症）治療剤としてメトホルミンの可能性を検討してみる必要がある」と明らかにした。

国立保健研究院国立感染症研究所は、2022年8月から慢性新型コロナウイルス症候群調査研究事業を通じて韓国国内の慢性新型コロナウイルス症候群の様相と原因機序究明研究と治療剤発掘に向けた臨床試験を進めている。疾病管理庁の林承寛（イム・スングァン）庁長は「新型コロナウイルス後も長期間症状を体験する患者に対する研究が必要だ。科学的根拠に基づいた感染症政策を策定するための研究と脳疾患研究を持続して支援したい」と話した。