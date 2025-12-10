ボーイズグループBTS（防弾少年団）のリーダーRM（アールエム、本名キム・ナムジュン）が、最近のライブ放送でグループ解散に言及したことを謝罪した。

RMは8日、Weverseコミュニティで「2日前のライブで多くのARMY（BTSファンダム名）の皆さんを疲れさせてしまったようで申し訳ない」と明らかにした。

RMは「心配してくれる連絡をたくさんいただいた。（ライブ放送を）しなければよかったと後悔しているが、ただどうしようもない気持ちが先に立ってしまった。申し訳ない。もう少しだけ優しく見てほしい」とし、「音楽を作って、一緒にダンスの練習を頑張って、新しいコンテンツのことを悩み、よく寝て、そうやっていきたい」と綴った。

これに先立ち、RMは6日に来年春の完全体カムバックに対する負担感を吐露していた。

RMは「ファンの皆さんが満足できるものを出すまでは、簡単にはカムバックできない。先月からまた眠れなくなった。睡眠薬を処方してもらうべきか悩むほどだった」と話した。

続けて「僕たちが活動したかったが活動できなかった理由がある。下半期に活動しないことにした理由があったが、それを話す権利は僕にはない」とし、「解散したほうがいいのか、チームを中断したほうがいいのか、そう考えたことが数万回あった。チームを続けているのは、メンバーへの愛情と、皆さんへの尊重があるから」と言及していた。