タレントの北斗晶（58）が、2歳の初孫のために作った豪華な夕食を披露した。

【映像】“北斗さんにそっくり”と話題の初孫や豪華夕食

2023年8月、長男・佐々木健之介と女子プロレスラーの凛との間に初孫・寿々ちゃんが誕生したことを報告していた北斗。これまでも自身のSNSで寿々ちゃんとの日常を発信し、2025年11月3日には夕暮れ時に撮影した2ショットを投稿。「横顔が北斗さんにソックリで可愛いです」「すーちゃんと横顔にてる」などと話題になっていた。

12月7日にはブログを更新し、寿々ちゃんのために夕食を用意したことを報告。「きょうの我が家の夕食は…あさって、2歳4カ月になる、すーちゃんに、大好きなお赤飯を炊いてあげました。お赤飯が好きすぎて、ご飯ばっかり食べちゃって、他のおかずを食べなくなっちゃうのが困るんだけど。すーちゃんもお腹いっぱい食べてくれて良かった〜!!!!!! 家に帰るまでに、おなかいっぱいで寝ちゃうんだろうなー」とつづっている。

この投稿には「豪華な夕食ですね。彩り良く美味しそう」「寿々ちゃん大好きな赤飯でうれしいですね！」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）