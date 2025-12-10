ジェジュン設立「iNKODE」、マカオ公演中止発表「諸般の状況の急激な変動により」 本田仁美所属・SAY MY NAMEら出演予定【報告全文】
韓国の歌手・JAEJOONG（ジェジュン）が設立した「iNKODE」が、25日にマカオで開催予定だった『2025 iNKODE TO PLAY・Christmas Show』を中止することを発表した。同イベントは、JAEJOONGや本田仁美が所属するSAY MY NAMEの出演が予告されていた。
同社は「12月25日にマカオで開催予定でした＜2025 iNKODE TO PLAY・Christmas Show＞公演が、諸般の状況の急激な変動により、やむを得ず中止となったことをお知らせいたします」と発表。「当社と現地主催側は、成功裏の公演開催に向けて最善を尽くして準備を進めてまいりましたが、予定通りの日程で公演を実施するには無理があると判断を下しました」と説明した。
続けて「クリスマスという特別な日に、大切な時間を割いて公演をお待ちいただいたファンの皆様に大きな失望をおかけし、心よりお詫び申し上げます」と謝罪。チケットの払い戻しを行うことを伝えた。
また、「12月6日に予定されておりました2025 iNKODE FANMEETING ＜N.A.V.Y:New And Vibrant Youth＞in SHANGHAIの中止に関しましても、改めて深くお詫び申し上げます」と改めて謝罪。同イベントには、グローバルボーイズオーディション番組『BOYS II PLANET』（ボイプラ2）に出演していた日本人練習生のMASATOとSENも出演する予定だった。
【報告全文】
こんにちは。
iNKODE ENTERTAINMENTです。
12月25日にマカオで開催予定でした＜2025 iNKODE TO PLAY・Christmas Show＞公演が、諸般の状況の急激な変動により、やむを得ず中止となったことをお知らせいたします。
当社と現地主催側は、成功裏の公演開催に向けて最善を尽くして準備を進めてまいりましたが、予定通りの日程で公演を実施するには無理があると判断を下しました。
クリスマスという特別な日に、大切な時間を割いて公演をお待ちいただいたファンの皆様に大きな失望をおかけし、心よりお詫び申し上げます。
ご予約いただいたチケットは、ご予約された経路を通じて全額返金される予定であり、順次ご案内させていただきます。
また、12月6日に予定されておりました2025 iNKODE FANMEETING ＜N.A.V.Y:New And Vibrant Youth＞in SHANGHAIの中止に関しましても、改めて深くお詫び申し上げます。
ご予約いただいた全ての観客の皆様のチケット返金は、現在進行中です。該当日程により発生した航空券および宿泊費の補償につきましては、中止直後より受付を継続しており、提出いただいた内容は確認手続きを経た上で補償させていただく予定です。
突然の中止によりご不便をおかけし、改めて深くお詫び申し上げます。各アーティストごとに韓国で皆様と早期にお会いできるイベントを準備しておりますので、ファンの皆様のご寛容なご理解をお願い申し上げます。
