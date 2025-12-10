青森県東方沖を震源とする地震をめぐり、9日に「後発地震注意情報」が運用後初めて発表されました。1週間程度はすぐに逃げられるよう、警戒が求められます。被害が大きくなると予想される冬場の巨大地震。どんな備えをするべきか考えます。

そこで今回の#みんなのギモンでは、「冬場の巨大地震…どう備える？」をテーマに解説します。



■道路陥没、ガラス破損…青森県で被害

藤吉有咲・日本テレビ社会部記者（災害担当）

「青森県で8日夜、震度6強を観測した地震があり、『後発地震注意情報』が発表されました。どんな行動が必要かお伝えします。9日の青森県内は、各地でガラスが割れたり、道路が陥没したりといった被害が確認されました」

「今回の地震で北海道・青森・岩手で少なくとも39人がけがをしています。一部の地域では断水の被害も出ています」

鈴江奈々アナウンサー

「（青森県）八戸市にいる友人に聞いたら、8日の夜の揺れは本当に大きくて怖かったと。家の物も落ちてきたということで、寝ている方も多かったと思うので怖かったでしょうね」

斎藤佑樹キャスター

「僕も北海道に仲間がいます。札幌の方は大丈夫と言っていたんですけれども、沿岸の方は本当に大変だと思いますし、心配ですね」

■どんな時に「後発地震注意情報」が？

藤吉記者

「今回の地震を受けて、気象庁などは北海道・三陸沖後発地震注意情報というものを出しました。過去に繰り返し大きな地震が起きている千島海溝と日本海溝が、太平洋側にあります」

「その想定震源域やその周辺でマグニチュード7以上の地震が発生し、今後新たに大きな地震が発生する可能性が平常時よりも相対的に高まった時、この注意情報が発表されます。2022年から運用が始まりました」

「8日の地震は青森県東方沖を震源とし、マグニチュード7.5が観測されています。ただ、可能性が高まったといっても、マグニチュード8クラス以上が発生する確率は通常時は1000回に1回程度だったのが、100回に1回程度になったという状態です」

「そのため、特定の期間中に大規模地震が必ず発生するということを知らせるものではありません」

森圭介アナウンサー

「過度に不安をあおるわけではなくて、しっかりと地震が次起きた時に対応できるように準備をしておこうということなんでしょう。東日本大震災も、この千島海溝や日本海溝が関係する地震だったんですか？」

藤吉記者

「そうですね。三陸沖でマグニチュード7以上の地震がまず起き、その2日後にマグニチュード9のあの巨大地震が起きました」

■対象地域は7道県の182市町村

藤吉記者

「今回注意すべき地域は、北海道から千葉県までの7道県182市町村です。こちらの地域は、もし大規模な地震が起きた場合に、震度6弱以上の揺れ、もしくは3m以上の津波が来るおそれがあります」

瀧口麻衣アナウンサー

「この地域以外のところには影響は出ないんでしょうか？」

藤吉記者

「これらの地域は特に大きな揺れや津波のおそれがあるというだけなので、この他の地域なら安全だと言っているわけではないことには注意が必要です」

■対象地域の人たちは何をすべき？

藤吉記者

「これらの地域の方は何をすべきなのでしょうか。国は事前の避難は求めませんが、今後1週間程度は地震や津波が発生した場合、すぐに避難できる態勢を取るよう求めています」

「例えば、寝る時にすぐ逃げられる服装で子どもや高齢者と同じ部屋で過ごす。避難グッズを枕元に置いておくということが重要です。今の季節に大事なのが、防寒を意識することです」

■「冬の深夜」想定される被害は？

藤吉記者

「千島海溝と日本海溝沿いで巨大地震が起きた際に、死者数が最も多くなるケースが冬の深夜です。内閣府によると最悪の場合、日本海溝で起きた場合には約20万人、千島海溝の場合は約10万人が亡くなると想定されています」

「理由は深夜のため避難を始めるまでに時間がかかること、積雪の影響で移動が難しいことなどが挙げられます。さらに、津波から逃れたものの低体温症で死亡するリスクも高まります。能登半島地震では低体温症と凍死で31人もの方が亡くなっています」

森アナウンサー

「地震への備えをしているよというご家庭も多いとは思うんですけれども、寒さへの対応という視点は抜け落ちている方もいるかもしれませんよね」

■冬の北海道…避難所訓練で感じたこと

鈴江アナウンサー

「冬の寒さの中での避難は命に関わることもありますよね。真冬の避難所がどういう環境にあるのか、2019年の1月、北海道・北見市で行われた避難所訓練に参加したことがあるんです」

「暖房のない体育館で床に横になって寝る、というのをやってみました。氷の上に寝転がっているくらい床が冷たいんです。数分でも横になることができないくらい過酷な環境だとよく分かりました」

「その後、段ボールベッドに横になってみましたが、そちらでは眠ることができました。ただ、段ボールベッドも含めて、全ての避難所でそういった環境が整っているわけではないという点では、個人個人で暖を取る備えが大事だなと改めて思いました」

斎藤キャスター

「いつ地震が来るか分からない状況の中で休めないとなると、かなりきついですよね」

■避難時の持ち出し品も冬用に

藤吉記者

「個人で何を用意できるか。避難時の持ち出し品として、防寒具・手袋・帽子・保温性の優れた下着・使い捨てカイロなど、電気がなくても温まることができるものがあると安心です」

「寒冷地での防災などが専門の日本赤十字北海道看護大学の根本昌宏教授によると、体温を逃がさないように、とにかく露出を少なくすることが大事です。外から見たら目元しか見えていないぐらいがいいということでした」

鈴江アナウンサー

「全身を覆えるようにして避難をするということなんですね」

藤吉記者

「防寒する衣類が足りない場合には、丸めた新聞紙などを服の中に詰めるだけでも低体温症の防止につながるそうです。カイロは、手などを温めて自分が温かいと感じることが重要だといいます。寒いと感じることが血流を悪くすることにつながるからだそうです」

「持ち出し品の中に上履きがあるといいと話していました。床の冷たさで体が冷えるのを防ぐことができるということです」

鈴江アナウンサー

「（北見市での2019年の）訓練では、とても厚い靴下をはいて体育館の床を歩いていました。ものすごく足が冷えるんですよ。これだけの靴下をはいてるから大丈夫かなと思ったんですが冷えてしまったので、上履きは意外と盲点かもしれません。必要だと思います」

■地域での助け合い、家族での声掛けも

森アナウンサー

「家を出る、避難するという時のことは考えるかもしれませんが、避難所でどう過ごすかというところまでの視点が抜けている方もいるかもしれません」

「そして、これもあれもとなると荷物が多くなると思います。ただ、お年寄りが多い地域では、そういった物を急に持ち出すことができないということもあります」

「普段から自分だけではなく地域の方と、こういう時には助け合ったり声を掛け合ったりして、『少し私が荷物を持ちますよ』ということを事前に話しておくのも大事かもしれませんね」

鈴江アナウンサー

「なんでもかんでも1人でやろうとすると、もう無理だわと思ってしまうかもしれません。地域での助け合い、家族での声掛けはとても大事だと思います。お薬など毎日必ず必要という物も忘れずに備えの中に入れておいていただけると安心かもしれませんね」

藤吉記者

「実際に巨大地震が起きてからできることには限りがあるので、常に備えを徹底しておくことが重要となります」

鈴江アナウンサー

「1週間程度はこういった備えが必要ということで、ぜひ不安な時こそ皆さんで声を掛け合って備えていただきたいと思います」

