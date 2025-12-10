韓国のエンターテインメント企業HYBEと、米ゲフィン・レコードの共同企画で誕生したガールズグループKATSEYE（キャッツアイ）の「Ganrly」が、米ニューヨーク・タイムズの「今年の歌」2位に選ばれた。

ニューヨーク・タイムズは7日「ベストオブ2025（Best of 2025）」を発表した。KATSEYEのセカンドEP収録曲「Ganrly」は2位に入り、同メディアは「Gnarlyのシンフォニーは、実験、世界化、解体、そして祝祭そのもの」と、独創性とジャンル拡張性を高く評価した。「Ganrly」は、ハイパーポップ（Hyper−pop）ジャンルにダンスとパンク要素を加えた曲という。

多国籍6人組のKATSEYEは「今年最もスタイリッシュな67人（The Most Stylish People of 2025）」リストにも含まれた。このリストには、ドジャースの大谷翔平も選出されている。

ニューヨーク・タイムズは「KATSEYEが、デビュー1年で、グラミーアワード受賞候補に上がるほど、スタイルと自己表現の新しい基準を立てた」と伝えた。実際、来年2月1日に開催される「第68回グラミー賞」の「ベストニューアーティスト」、「ベストポップデュオ＼グループパフォーマンス」の2部門の受賞候補に上がっている。