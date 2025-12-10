全国には数多くの難読地名が存在します。うっかり読み間違えて恥ずかしい思いをした人も多いはず。

本コーナーでは、読み間違いが多い難読地名を名前の由来だけではなく、特産品や地元グルメ情報とともにご紹介します。

おと週Web編集部

【写真ギャラリーで読み方を当てよう】 何問わかる？ 過去に出題された難読漢字の読み方に挑戦!!

あなたは読めますか？

「八十場駅」という漢字を読めますか。「十」をどう読むかが肝です。

難易度：★★★☆☆

■難読漢字、駅名編の正解はこちら

正解：やそばえき

八十場駅は、香川県坂出市西庄町に位置するJR四国・予讃線の駅です。

国鉄時代にはホームが短く、利用者も少なかったため、通過する普通列車が多かったことから「幻の駅」と呼ばれた時期もありますが、現在はすべての普通列車が停車し、地域の交通拠点として機能しています。

駅名の由来には諸説ありますが、もっとも有名なのは「八十場の霊泉」にまつわる伝説です。

この霊泉は金山の麓から湧き出る清水で、野沢井（のざわい）とも呼ばれ、どんな日照りにも枯れないとされています。古代、讃留霊王（さるれおう）が瀬戸内海を荒らす悪魚を退治した際、毒に倒れた兵士88人がこの水で蘇ったという伝説があり、「八十八の水」から「八十場」という地名が生まれたと伝えられています。

駅周辺にある「岩根の桜」は有名で、春には地域の人々や観光客が多く訪れます。

八十場の霊泉は現在も湧き続けており、清らかな水を求めて訪れる人も少なくありません。この水は地元の名物「ところてん」にも使われており、駅近くには絶品のところてんを提供する店があることで知られています。暑い季節には、冷たいところてんを求めて訪れる人々で賑わいをみせます。

また、坂出市全体が讃岐うどんの本場として知られており、八十場駅周辺にも地元密着型のうどん店が点在しています。

【難読漢字】駅名当て「八十場駅」 霊泉で作られたところてんが美味しい！（2枚）