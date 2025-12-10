メッツをFAとなったピート・アロンソ内野手（31）がフロリダ州オーランドで行われている大リーグの球団幹部や代理人らが一堂に会するウインターミーティング（WM）に参加し、獲得を希望している球団と直接交渉すると9日（日本時間10日）、大リーグ公式サイト「MLB.com」が報じた。

同サイトによると、アロンソは同日、同じフロリダ州タンパにある自宅から車でWM会場に向かい「獲得に名乗りを上げている球団と対面で交渉する予定」と報道。その中にはレッドソックスやオリオールズが含まれているという。

レッドソックスは今季途中にディバースをトレードで放出。長距離砲を求めている。オリオールズも長打力が必要なことからアロンソ獲得を模索している。

一方、メッツはアロンソとの再契約が「最優先事項」であるもののわざわざWMで直接会う必要はないと対面交渉は予定されていないというが、すでに先月から残留に向けた交渉が始まっていると報じられている。

今月7日に31歳となったアロンソは今季162試合で打率・272、38本塁打（リーグ4位）、126打点（同2位）の成績を残した。MLB通算は7年間で1008試合、打率・253、264本塁打、712打点。